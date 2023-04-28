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跳出格子吧！　奇美博物館全新特展破框登場

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每個人在社會化過程都會被套上各種框架，是否曾意識到它們的存在？是否曾因這些畫好的格子而感到束縛？又是否曾在心中燃起一股衝破常軌的勇氣？奇美博物館全新特展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，邀你一起掙脫框架，親眼見證即使是冷冰冰硬梆梆的機器與材料，都能展開一場充滿創新的顛覆之旅！

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。本展的起點來自於奇美集團創辦人許文龍的名言：「人生如果被畫上格子，就只能寫字了。」這是他期許自己不被人生框架侷限的處世體悟。此次將透過奇美博物館從未公開的產業類機器收藏，結合國內外藝術家以機器、材料所打造的驚奇之作，展現天馬行空的創新精神。一方面關注創新思維、社會變遷和藝術創造力之間的關聯；另一方面藉由一連串的思考解放，讓每位參觀民眾都能振奮自己，相信自己也可以成為跳出格子的實踐者。

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該展以三大重點串起「跳出格子」的完整概念，第一重點也是展覽的初始，分享一個出生於台南神農街一帶的孩子，如何打破框架，即使是社會基層的黑手，也要當個「口袋放詩集」的黑手，他即是奇美集團創辦人許文龍先生。儘管面對貧困出身與資源匱乏的戰亂環境，仍然不放棄夢想，以沒有包袱的心態與寬廣自由的意志，勇闖人生原本看似堅不可摧的各種框架，創立奇美實業並實現蓋一座博物館的童年夢想。展覽將帶你看見不一樣的許文龍，無關企業經營，而是透過從未曝光的私密手稿、藝術創作、工廠設計圖、奇美早期產品等，帶出許文龍人生中既有趣又關鍵的小故事。觀者可以試圖閱讀許文龍的大腦，了解藝術對他人生的啟發，進而明白「跳出格子」的真諦。

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了這次特展，奇美博物館首度公開深藏庫房的產業類收藏：三大影響世界巨變的劃時代機器，包括：傳播技術重大發明、引領女性經濟獨立的「打字機」；扭轉衣服生產效率、帶來嶄新商業模式的「縫紉機」；快速量產、大幅提升零組件精密度的「車床」。這些曾經走在科技尖端、引領潮流的老機器，隨著社會需求變化，產生形形色色的各種樣貌。

館方表示，本次共展出36件珍貴罕見、19與20世紀之交的產業機器，此批展品呼應著許文龍的工業技術背景，而這些機器蓬勃發展的年代，也正是他揮灑青春、奮力一搏的年輕歲月。一起來看看老機器們在將近一個世紀後重新亮相的美麗身影，感受當年它們如何橫空出世，以「跳出格子」的姿態，為社會進步帶來一個前所未有的超級里程碑。此外，亦引導民眾從上一個時代的變革，反思現今數位化轉型的當下，進而嘗試跳脫既有的框架，迎接未來即將開啟的新局。

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，為了挖掘這些老機器背後的精采故事，奇美博物館首度與國立科學工藝博物館合作，進行機器文物的學術研究，同時館內典藏人員也持續加強文物整理工作，屆時將讓民眾看見老機器最迷人的風采。

當更先進的設備出現，舊時代的機器如何帶來新面貌？機器只能是機器嗎？展覽另一個重點是，讓「機器、材料」超越本質與既定功能，展開一場華麗的「跳出格子」大冒險！館方特別網羅來自英國、荷蘭、德國、日本、韓國、台灣共6個國家、8位藝術家，帶來超乎想像的奇想之作。

誰說打字機只能打字？打字機也能敲出一幅幅美麗畫作！英國藝術家詹姆斯．庫克（James Cook）善用打字機畫畫，以鍵盤上的字母和符號拼湊出各種風景、建築或人物肖像，作品唯妙唯肖。縫紉機不僅能縫紉，還能變身為流行樂器！臺灣DJ冠軍應奇軒（DJ問號）透過縫紉機創造各種酷炫節奏，成為國際時尚大秀的最潮配樂。工廠的機械車床，竟能翻轉為時尚優雅的高級精品家具！荷蘭藝術家塞巴斯蒂安．布拉伊科維奇（Sebastian Brajkovic）發揮奇思妙想，讓車床從嘈雜的生產線，跨界進入居家生活中，成為美學品味的展現。

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，我們習以為常的各種材料，也能跳脫常態成為藝術作品。日本金魚繪師深堀隆介運用壓克力樹脂技術，繪製出栩栩如生的水中金魚；日本藝術家石川美奈子在透明的壓克力板上，創造多彩又饒富哲思的藝術創作；韓國藝術家朴勝模把剛硬冰冷的金屬化為纖纖絲線，纏繞出極端反差的柔美作品；臺灣藝術家廖建忠則是打破視覺的既定印象，讓沉重的瓦斯桶與小卡車，如同失去重力般飛躍靜止於空中……每一個超展開的藝術創作都刷新民眾的原本認知，充滿視覺張力與無限想像。

▲奇美博物館全新大展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》，歷時兩年精心籌備策畫，終於將在6/3隆重登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》從哲學思維、產業機器到創新藝術，一步步鋪陳「跳出格子」的精神，展覽內容集結了文物典藏、藝術作品、手稿、史料、影片等逾百件展品。展期自6/3至明年2/29止，為讓民眾有機會搶先看展，6/2將舉辦VIP預覽會，由策展團隊親自導覽並贈送限定小禮，限量100名。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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