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花季今登場！合歡山假日實施高承載通行　機動加碼流量管制

▲▼花季期間鼓勵搭乘大眾運輸，假日實施3人以上高乘載措施。（圖／新城警分局提供，下同）

花季期間鼓勵搭乘大眾運輸，假日實施3人以上高乘載措施。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

緊接合歡山雪季之後，合歡山杜鵑花季8日隆重登場，花蓮新城分局忙完一波再接一波，除規劃交通疏導勤務，更派員至易壅塞路段疏導車潮，以維持現場交通秩序。

由於合歡山上的賞花亂象層出不窮，導致山區交通壅塞，有鑑於此，去年3月中旬由公路總局第二區養護工程處廣召合歡山的行政單位，包括太魯閣國家公園管理處、林務局相關林管處、花蓮縣警察局、南投縣警察局、台中市相關監理所、相關工務段、保七的九大隊、南投客運、梨山地區蔬果運送業、貨運業者，包含負責第一線交通疏導的合歡派出所、翠峰派出所，一同參加多次協調會，終於在去年花季前擬定相關對策。

包含杜鵑花季的期前宣導（利用多媒體廣為公告、宣導）、期前釘設告示、指引牌面，另外還有多種先進的嚐試作為，有「鼓勵搭乘大眾運輸」、「實施3人以上高乘載」、「大貨車06~11時禁行合歡山」、「開放6地段路肩停車」、「牌面優化」、「與時更新CMS訊息」、「增加接駁車班次」、「警方加強取締力道」、還有就是由合歡派出所視車流量，通報啟動「車流分流&流量管制」等措施。

▲▼花季期間鼓勵搭乘大眾運輸，假日實施3人以上高乘載措施。（圖／新城警分局提供，下同）

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杜鵑花季宣導「大貨車06~11時禁行合歡山」。

花蓮縣警察局新城分局也針對杜鵑花季賞花車潮，編排交通疏導勤務，勤務期程自4月1日至6月15日止，每週五至週一為一梯次，總計10梯次，此次勤務疏導崗哨編排在東段管制站（臺14甲41K大禹嶺與臺8線110K路口）及合歡山至臺14甲34K路標、石門山停車場及合歡山停車場等易壅塞路段，以防止民眾有違規停車之行為影響山區交通秩序。

新城警分局表示，今年的『合歡山杜鵑花季高乘載管制，也於8日起假日實施，花季期間高乘載管制及流量管制措施如下:
1. 管制時間: 4月8日起至6月11日止，假日上午6-11點。
2. 管制地點:
(1)西端管制點:台14甲線18k翠峰管制站。
(2)東端管制點:台 14 甲線 41k 大禹嶺與台 8 線110k路口。
3. 高乘載管制:搭乘3人以上小客車開放通行、客運接駁車及乙類大客車不受限制。
4. 流量管制：高乘載管制期間，會再視台14甲線壅塞情形，另實施每10分鐘放行20輛流量管制。

新城警分局提醒，請賞花民眾務必配合警方指揮，切勿有違規停車、超車、酒駕等違規行為，以避免影響山區交通秩序及其他用路人的用路權益。

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