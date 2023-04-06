奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，奇美醫學中心在2023年4月份規劃「奇醫職場健康月」，推出具有主題性的員工關懷、健康促進一系列健康活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心院長林宏榮指出，為推動全球預防職業災害及職業疾病，國際勞工組織將每年的4月28日定為「世界職業安全衛生日」，著重於工作上災害與疾病之預防。

林宏榮院長說，我國勞動部也每年推廣428全國性職場安全健康週的一系列活動，呼籲各企業共同參與，共造友善職場。奇美醫學中心一直致力於促進全民健康，不僅關注病人的身體健康，也注重員工職場健康。為此，奇美醫學中心在2023年4月份規劃「奇醫職場健康月」，推出具有主題性的員工關懷、健康促進一系列健康活動，宣示及實踐職場健康安全，希望可以提供員工更全面的健康保健觀念、關懷和支持。

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奇美醫學中心4月起每週展開不同類型的主題，4月6日舉辦健康月啟動式，宣導醫院職場健康安全政策及活動特色，並且由健康促進小組成員為主題特派員，宣傳活動的特色，特別是疫情解封，回歸正常生活後，期盼醫療繁重工作之餘，多關心自己及家人職場及生活健康。

「奇醫職場健康月」各類主題分別有五大項：(1)友善職場GO，不法侵害NO，友善職場講堂：第一堂：職場不法侵害課程，由於待在職場上的時間很長，難免會與他人產生摩擦或衝突，是職場上不可小覷的，友善的職場環境需要雙方共同的維持，所以特地邀請楊富強律師，將多年調解職場上勞動事件的案例分享，經由案例學習，建立職場良好互動關係。第二堂：安心好孕職場母性保護，從懷孕至哺乳期間，保護機制跟隨通報後啟動各項措施，奇美醫學中心也設計「好孕喜來登」即時通報的獎勵措施及保護介入，讓懷孕同仁感受醫院的關心，營造安心好孕職場，喜悅倍增。

(2)健康奇步走，走跳美日GO及淨灘環保愛地球：疫情期間各項活動大幅減少，為抒解醫護人員防疫作業的緊繃感，因此在解封後鼓勵大家多多參與戶外活動，由於臺南安平地區風光明媚、優美古意，具有得天獨厚的地理環境及美食，每年總會吸引同仁及家眷到此遊憩，儼然已成家庭日之首選；奇美醫學中心今年配合422世界地球日活動，特別在4月15日6時舉辦清晨健走，9時則與奇美食品、玉山銀行和台糖長榮酒店(台南) 聯袂辦理的的觀夕平台淨灘公益活動，近500位人員參加淨灘，大家健身又做環保，熱鬧非凡、收穫滿滿。

(3)keep walking 梯走卡路里，樓梯創意標語Q & A競賽：健康促進小組為帶動並宣傳活動，辦理有趣的歇後小語競賽，參加、得獎容易，創造工作之餘的小確幸。入選的標語，將張貼於奇美醫學中心各醫療大樓的樓梯間，健康養生的同時，也能節能減碳愛地球，創造爬梯健身的小樂趣。

(4)小農市集支持在地食材，關懷弱勢族群：在醫院工作的人員，很多都出身來自農家，有時也會將自家耕種的農產品分享給同仁，藉由小農市集關懷弱勢族群的活動，將在地、當季、健康、安心、低碳、營養的食材，務實地讓同仁學到、買到、吃到，讓同仁在忙碌之餘，也能以綠色消費行動採購健康新鮮的蔬果及環保商品，除提供安心、低碳食品，還可幫助弱勢，發心助人愛地球。

(5)癌症篩檢定期做，健康沒煩惱：林宏榮院長呼籲：後疫情時代癌症海嘯來襲，為促進每一位工作同仁都能愛護自己和家人的健康，特舉辦癌症篩檢揪團獎勵活動，對象除了員工（眷）之外，也擴大包含志工（眷）及外包廠商，透過揪團相互提醒癌症篩檢的重要性，希望每一位員工都能夠健康沒煩惱。

林宏榮院長表示，病人的安全是醫院的基石，友善、安全健康職場則是韌性醫院的必備條件。奇美醫學中心過去於營造友善職場，具有良好的成績，特別是對於員工關懷，提供醫護人員誤餐送食服務、女性員工夜間下班陪同取車的措施等弱勢關懷機制，獲取台南市五心職場績優單位。

林宏榮院長強調，因著後疫情時代來臨，醫院延續過去良好的基礎往下扎根之外，以「職場安心動，提升自癒力」為主軸，規劃五大主題活動，藉由4月6日第一場友善講堂同時辦理宣示及啟動儀式，並且號召全員參與，期盼增強人員職場安全健康知與能，更要攜手共創永續健康安全職場。