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社會 社會焦點 保障人權

秀水鄉代主席很派！撂人衝陪酒小吃店開槍　鐵棍亂打害1人慘瞎

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化縣秀水鄉1間女侍小吃部2022年7月初發生槍擊鬥毆案，檢警發現打人者之中竟有鄉代會主席蔣憲忠，調查指出因蔣憲忠在小吃部與人爭執，找來4名友人持鐵棍、空氣槍助陣，亂棒毆打3名被害人，蔣憲忠開了2槍恐嚇，還將其中1人左眼球打到破裂，檢方認為蔣憲忠等人惡性重大，全案依妨害秩序等罪嫌偵結起訴。

彰化地檢署指出，鄉代會主席蔣憲忠於2022年7月8日晚間，在秀水鄉某小吃部，因故與周男等人發生爭吵，蔣憲忠心生不滿，遂召集陳姓友人等4人前來，分持鐵棍、空包彈槍等物品叫囂助陣，密集持續朝周男等3人頭部、腹部、四肢等處毆打，期間長達5至10分鐘，除造成被打3人全身受傷外，還造成周男左眼球破裂而有視覺毀敗之身體健康重大不治重傷害，過程中蔣憲忠亦開槍擊發2次，用以恐嚇被害人。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠（左）涉槍擊鬥毆案，檢方偵結將他起訴。（圖／ETtoday資料照）

2名姓陳的打人男子案發後，雖向警方投案，但其中1人為了替蔣憲忠頂罪，向警方佯稱自己是帶槍前來並開槍之人，意圖隱蔽蔣憲忠之犯行。

檢方認為，打人者都自恃蔣憲忠帶著大家進入小吃部逞兇之際，已喝令在場業者拔除監視器主機，檢、警將無從查證實際下手行兇，妨害公共秩序之人，基於偽證犯意，意圖混淆蔣憲忠不是開槍之人等虛偽不實之事項。

全案經檢、警抽絲剝繭，縝密偵查，查明全案犯罪事實後，分別依傷害致重傷、強制、恐嚇、頂替、偽證等罪，將蔣憲忠等共5人提起公訴。

蔣憲忠表示，「他才是最大的受害者」，當晚他與縣長參加完村長聯誼會後，就答應周姓台商邀請赴約，以盡地主之誼，未料對方酒後對他謾罵齪語，他道歉也請對方冷靜，但還是發生衝突了，他回去拿槍只是想控制場面，並無傷人之意，事後雙方已達成和解，他坦承動手也不對，尊重司法。

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