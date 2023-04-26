心情寫在臉上！顏寬恒遶境中獲知起訴　偕父顏清標現身新天宮

記者蔡佩旻、游瓊華／雲林報導

前立委顏寬恒上月才傳涉沙鹿豪宅涉嫌竊佔國有地，豪宅買賣又疑偽造文書，與妻子兩人以1500萬元交保；事隔不到一個月，顏寬恒今遭台中地檢署以涉嫌貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪、偽造文書等罪名起訴。消息傳出，顏寬恒人正在大甲媽遶境，傍晚與父親、大甲鎮瀾宮董事長現身雲林新天宮吃晚餐。面對媒體詢問並未做任何回應，同桌友人頻說「謝謝！謝謝」。

▲遶境中獲知起訴，顏寬恒偕父親顏清標現身新天宮，態度相當低調，不願回應任何問題。（圖／民眾提供）



▲遶境中獲知起訴，顏寬恒偕顏清標現身新天宮。（圖／民眾提供）



顏寬恒、顏清標父子兩人併肩坐同桌一起用餐，身旁不時有民眾加油打氣、合照。顏寬恒看來神情略顯疲憊、無奈，但仍打起精神回應民眾的鼓勵。

事實上不僅顏寬恒，其妻子陳麗凌今天也被依偽造文書罪起訴，至於其弟顏仁賢，也因南屯817招待所涉嫌竊佔公有地，依竊佔罪起訴。此外，檢方也查出，顏寬恒在擔任立委任期，以每月薪水4萬元聘請營造公司負責人林進福為公費助理，但薪資卻為顏寬恒使用，顏將錢拿來購買瑪莎拉蒂以及守衛、傭人、水電雜支等開銷，金額高達108萬多元。

面對起訴，顏寬恒怒發聲明強調自己絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對他個人參選進行迫害。他在聲明中提到，從高額的交保金到今天的起訴，都是檢方為政治服務的結果，最後呼籲，自己無罪，會捍衛個人清白到底。