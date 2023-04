尹錫悅白宮晚宴高歌《美國派》　暗藏拜登和已逝長子的「動人時光」

▲尹錫悅在台上唱起歌曲《美國派》(American Pie)。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合外電報導

美國總統拜登夫婦於美東時間26日下午,在白宮東廂房設國賓晚宴款待來訪的南韓總統尹錫悅夫婦。整場晚宴長達3個半小時,其中尹錫悅更在200名嘉賓們的簇擁下清唱唐•麥克林(Don McLean)的歌曲《美國派》(American Pie),成為晚宴上的意外的亮點,原來該首歌不僅是尹錫悅的拿手曲,更是拜登和已逝長子的童年回憶。

根據韓媒《韓國日報》、《朝鮮日報》,國宴上邀請百老匯知名音樂劇的演員和歌手們在國宴上表演,他們事先得知《美國派》為尹錫悅鍾愛的拿手歌曲後,特別將該曲作為安可曲,此時拜登和尹錫悅先後上台,之後拜登將唐•麥克林親筆簽名的原聲木吉他贈送給尹錫悅,尹錫悅露出歡喜的笑容。

《美國派》為唐•麥克林的代表曲,是1971年為紀念已逝美國搖滾歌手巴迪•霍利(Buddy Holly)而創作的曲目。

▼尹錫悅現場演唱起唐•麥克林的歌曲《美國派》,時間長達約1分鐘。

在包括莉亞•莎隆嘉(Lea Salonga)在內等百老匯演員和歌手演唱完該首歌曲後,拜登和台下各位嘉賓邀請尹錫悅「直接清唱」該首歌曲,美國第一夫人吉兒女士更直接推了一把;尹錫悅首先表示,「作為韓美同盟堅實的幫手和股東,若各位願意的話,我可以唱一小段......但是我不太記得歌詞了」。

緊接著,尹錫悅便已「很久、很久以前,我仍可以記得,那音樂曾經是如何讓我笑開懷」("A long long time ago, I can still remember how that music used to make me smile)為開頭,清唱足足1分鐘,驚人的即興演唱實力就連拜登都勾肩搭配讚嘆,「我不知道尹總統能唱得這麼好」(no damn idea),莉亞•莎隆嘉等現場嘉賓立刻拍手歡呼。

報導指出,其實唐•麥克林的代表曲《美國派》不僅是尹錫悅求學時鍾愛的歌曲,對於拜登來說更是意義非凡。拜登表示,兒子們童年時非常喜愛該首歌曲,甚至還時常將「whisky and dry」錯唱成「whiskey ‘n rye」;如今,拜登還是非常想念2015年以46歲的年齡死於腦癌的長子博•拜登(Beau Biden)。

▲拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他。(圖/達志影像/美聯社)

據悉,博•拜登生前曾被視為可望繼承父親光環的政治新星,他曾於2007至2015年擔任德拉瓦州司法部長。自從長子病逝後,拜登還一度悲傷到計劃放棄參加總統大選。

根據韓媒《東亞日報》,其實在唐•麥克林留下的歌曲中,韓國人更為熟悉的是《梵谷之歌》(vincent),且該首歌同樣也深受尹錫悅喜愛,不過為何尹錫悅仍執意清唱該首歌曲?尹錫悅的友人受訪表示,「尹總統認為,(唱該首歌曲)可以向外界自然傳遞出,他深刻理解美國歷史和文化情緒的訊息,因此才選擇唱該首歌。」

