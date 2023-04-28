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快訊／土城狂掃51槍！新北警第三波掃蕩　花蓮民宿逮弘仁會14人

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲17歲的劉姓少年20日搭計程車前往土城一處當鋪掃射51槍。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

雙北近日連續發生3起槍擊案，起因疑是竹聯幫弘仁會與華山幫為了利益而爆發衝突。新北警局針對弘仁會幫派分子日前涉嫌在土城當舖槍擊一案，已進行兩波掃蕩共逮捕11人，昨(27日)晚間在新北地檢署指揮下前往新北市多處地點、以及雲林和花蓮民宿等地同步進行第三波掃蕩，再逮獲弘仁會簡姓幹部等共14人到案，並將幫派犯罪證物一併查扣；外傳，土城槍案主嫌也在其中，目前警方正進一步釐清中。

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