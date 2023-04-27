再出招！弘仁會幹部在公司外擺「氣球牆」　嗆華山幫有種來開槍

▲弘仁會幹部樂樂在公司外擺放夜市氣球牆，嗆聲：有種來開槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

雙北市日前連續3起槍擊案，疑因竹聯幫弘仁會與華山幫2幫派為了利益引發黑吃黑糾紛，新北市警方對2黑幫公然挑釁滋事已開始執行滅幫行動，經調查發現，雙方惡鬥除了互開槍示威外，弘仁會幹部綽號「樂樂」，也在自家娛樂公司外，擺放氣球牆，在道上對華山幫放話嗆聲「有種來開槍！」，此舉也引起警方注意，將嚴密進行監控。

據了解，雙北市陸續發生3起槍擊案，其中華山幫在土城區經營的巨新當鋪，日前遭弘仁會派少年當街開了51槍掃射，整個過程都被路過行車記錄器拍下，影片在網路上瘋傳，引起社會譁然，警政高層震怒要求執行滅幫行動，

而在19日遭華山幫槍擊的黑色Alphard休旅車，原以為是幹部「鯨魚」座車，實際上是另一名台日混血幹部「樂樂」所有，傳言幕後指使就是樂樂所為，樂樂也在三重區娛樂公司外，擺放氣球牆，在道上放話嗆聲「有種來開槍！」，也引起警方關注，針對教唆少年開槍，調查確定與他無關。

這名弘仁會幹部綽號「樂樂」，本名飯窪大輔，是台日混血，加入弘仁會後作風兇狠，在幫會中相當活躍，混跡三重、蘆洲一帶，曾在2021年當選萬華青山宮最年輕爐主；但後續樂樂作風引起其他幫眾不滿，2021年底至2022年初，陸續有3名幫眾脫離幫會。

為了懲戒3人，樂樂教唆其他幫眾，將3人痛毆凌虐，甚至強奪財物，其中1人還被強押到觀音山上，關在狗籠裡凌虐；蘆洲警方日前將他及涉案幫眾依組織、強盜、妨害自由、傷害等罪送辦，新北市警方目前已嚴密監控2黑幫行動，不讓惡鬥尋仇再度發生。