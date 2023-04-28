遊中橫注意！五一連假至月底多處路段交通管制報你知

▲公路總局公布中横五一連假及五月分各路段通車管制措施。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

中橫公路台8線117.4k關原災害搶修復建路段，公路總局為考量勞動節連假疏運需求，於連假（4月29日至5月1日）期間不施工，且每日上午7時至下午5時開放通行，下午5時至翌日上午7時道路封閉，其他路段不管制。

另外養工處表示，勞動節連假後5月2日至5月31日期間各工區管制措施如下：

台8線149k+000（慈雲橋路段）上邊坡掛網施工，每日上午7時至下午6時機動管制，假日期間不實施管制。

台8線157k+000（西寶路段）上邊坡掛網施工，每日上午7時至下午6時每1小時放行10分鐘，下午6時至翌日上午7時以及假日期間不實施管制。

台8線182k+000（長春祠路段）上邊坡掛網施工，每日上午7時至下午6時每1小時放行10分鐘，下午6時至翌日上午7時以及假日期間不實施管制。

台8線117k+400（關原）災害路段搶修復建工程實施交通管制，管制區間為「台8線114.6k~120.6k關原（距大禹嶺約4公里）至金馬隧道東端（距太魯閣牌樓約64公里）」路段，分別為每日上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分、下午17時至17時10分，共計放行5次。

搶修團隊於每次放行時段均安排人員於台8線117.4k災害現場警戒、管制，視邊坡狀況採單向輪放方式辦理，請用路人於放行時段前準時到管制點耐心等候，小心駕駛依序通過。

搶修團隊提醒，本災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

公路總局呼籲用路人，行駛山區道路，出發前宜充分掌握沿線交通狀況並考量旅行時間配合管制措施及早動身，以免影響行程；山區道路路況多變，行程規劃宜有預備方案，並請利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及手機下載「幸福公路APP」查詢最新路況。