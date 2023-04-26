陸「五一」連假預計超2.4億人次出遊　文旅部加碼連動519中國旅遊日

▲北京天安門廣場布置9600平方公尺花壇迎接五一連假。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸本周周末即將迎來5天的「五一」勞動節連假，在全球疫情趨緩，大陸採行「乙類乙管」的防疫政策已臻成熟穩定，外界預估這次的連假將會更加激起民眾出遊的意願，加速刺激內需經濟的復甦。此外，大陸文旅部也將從5月1日起啟動「519」中國旅遊日主題月活動，推出打折促銷、滿減優惠等惠民方案。

▲五一連假前，江蘇海安景區加強檢查遊樂設施。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，中國旅遊研究院院長戴斌表示，預計今年五一假期，全國出遊人數會超過2億4千萬人次，超過2019年4個百分點，同時也會創造1200億（人民幣）消費，「如此巨大的市場，我們判斷將會迎來乙類乙管之後，旅遊市場恢復的一個轉折點，也就是說，真正恢復到2019年的水平。」

對於「五一」連假的民眾假期體驗規劃，大陸文旅部市場管理司副司長李曉勇提到，結合連假推出「春暖花開 我要旅遊」文化和旅遊消費周活動，推出了152條「大美春光在路上」全國鄉村旅遊精品線路；1.28萬家A級旅遊景區正常開放，佔總數的86%；各地還將組織開展非遺傳承實踐、參觀體驗、互動交流等活動。

大陸旅宿業期待的「五一」連假錢潮和人潮，除了5天連假外，大陸文旅部也配合5月19日的第13個中國旅遊日，加碼連動推出多項方案刺激內需，包括打折促銷、滿減優惠等系列惠民活動，加上公共交通、共享單車、新能源車品牌等文明出遊活動。