民進黨下周盤點立委徵召名單　20區潛在選將一次看

▲提名小組召集人潘孟安（左）與黨主席賴清德（右），圖非報導內容。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選27日落幕，全台共53個選區將於5月10日公告初選候選人提名名單。據了解，針對其他19個徵召區，以及立委劉世芳放棄提名的高雄市第三選區（楠梓、左營），2024大選提名策略小組將於5月2日開會討論，現已彙整各區選情資料，可能採徵召或與友黨、無黨合作模式，但仍待下周深入討論。

據指出，4月初提名策略小組開會時，即已針對16個艱困選區、3個無人登記的初選區，以及劉世芳放棄提名的高雄市第三選區初步交換意見，了解各區選情狀況，不過目前尚無正式提案。

截至目前為止，部分艱困選區已有多人表態爭取提名或被點名，其中，備受矚目的台北市第五選區（中正、萬華）在無黨籍立委林昶佐表態不連任後，包括市議員吳沛憶、劉耀仁、前市議員顏聖冠均表態爭取提名；台北市第六選區（大安）方面，原任國民黨立委林奕華轉任台北市副市長後留下懸缺，國際部主任謝佩芬積極表態，而2022年以非藍陣營第一高票成功連任的社民黨市議員苗博雅、民進黨市議員簡舒培也被視為潛在人選；台北市第八選區（文山）現任國民黨立委賴士葆爭取連任，但民進黨由誰對戰尚不明朗。

新北市第九選區（永和區、中和區泰安里等17里）現任立委是國民黨資深老將林德福，民進黨人選尚不明朗；上屆民進黨提名政治評論員張銘祐參選新北市第十一選區，代表挑戰國民黨資深立委羅明才，本屆是否捲土重來值得期待；桃園市第六選區（八德、大溪、復興、中壢區興仁里等12里）現任立委是與曾民進黨合作的無黨籍立委趙正宇，未來繼續禮讓或自提仍需觀察。

台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）現任是國民黨立委楊瓊瓔，台中市第八選區（豐原、神岡、新社、東勢、和平）現任是國民黨立委江啟臣，而現為無黨籍的前立委陳柏惟被看好跨區再戰，但選哪一區尚無定案；新竹縣第一選區（新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北市西部）現任國民黨立委林為洲不連任，交棒前立委徐欣瑩，但民進黨尚無明確人選；新竹縣第二選區（竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰、竹北市東部）現任為國民黨立委林思銘，民進黨方面亦無明確人選。

苗栗縣第一選區（海線）現任是國民黨立委陳超明，但其遭停權無法登記初選，民進黨可望與無黨籍縣議員陳品安合作；苗栗縣第二選區（山線）現任為國民黨立委徐志榮，徐已表態不連任，藍營仍需初選，民進黨方面傳出可能找無黨籍縣議員曾玟學合作；新竹市方面現任是國民黨立委鄭正鈐，民進黨前市議員李妍慧去年放棄連任，積極爭取提名；連江縣部分黨內看好由連江縣黨部主委李問再戰，挑戰國民黨立委陳雪生連任；至於花蓮縣現任為國民黨立委傅崐萁，民進黨挑戰者尚不明朗；金門縣現任是國民黨立委陳玉珍，民進黨潛在挑戰者亦未曝光。

此外，針對上屆得票率超過42.5％，但此次無人登記的3個選區，分別是：台北市第三選區（中山、北松山）現任國民黨立委王鴻薇，民進黨人選未定，可能將與無黨合作；新北市第八選區（中和）現任民進黨立委江永昌無意再戰，高層仍不放棄勸進；彰化縣第三選區（芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州）現任是國民黨立委謝衣鳳，民進黨盼推出奇兵，但人選未明朗。

▼民進黨全台20選區潛在人選彙整。（圖／ChatGPT製表，下圖同，點圖放大）