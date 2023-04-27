新北體育局升格勢在必行　侯友宜：目標2024年成立

▲新北市長侯友宜表示，新北體育局升格勢在必行 。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市議會第4屆第1次定期會今（27日）展開首日市政總質詢，會中議員聯合爭取新北市成立體育專責局處，市長侯友宜表達高度支持，宣布將著手編列體育局預算，目標2024年正式成立。

新北市運動員近年於國際及全國賽事屢獲佳績，議員建議市府成立運動體育專責局處，將體育處升格成立體育局，以全面推廣運動產業，培育更多優秀運動選手。侯友宜於會中宣布，市府今年將編列預算，廣納各方意見審慎思考體育局定位及目標，期盼2024年初正式成立，不僅能做好人才培育，帶動體育經濟產業發展，更能擴大推廣「動健康」政策，打造全齡化友善運動環境。

侯友宜表示，新北市是一個400萬人口的大城市，為推廣運動風氣，市府廣設國民運動中心、運動聚點，各項硬體設施設備也不斷升級，更大力推動全齡化共融公園，針對不同年齡層推廣運動保健觀念、培養良好運動習慣，市府會持續尋覓更多適宜場域增設運動中心，讓全民都能有舒適的運動場所。

另外，新北市有許多優秀體育好手，為辦理各項運動賽事、推動運動產業鏈、培育更多優秀人才，市府也樂見在克服編制及資源等面向後，朝向讓體育處升格成體育局的目標邁進。