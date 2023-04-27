慶祝五一勞動節　新北表揚246位模範勞工

▲新北表揚246位模範勞工、駕駛、優良工會。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局攜手交通局共同舉辦112年模範勞工表揚大會，今（27日）在市府多功能集會堂登場，由副市長劉和然頒獎表揚170位模範勞工、60位優良駕駛、16家優良工會，他特別代表無法親自出席頒獎典禮的侯友宜市長，感謝總計246位獲獎者在工作崗位努力付出，是新北市204萬勞工中最頂尖的菁英、進步的原動力。

值得一提的是，因為配合市議會變更總質詢議程，市長侯友宜特別在赴議會備詢之前，低調前往會場，向早早就到場的模範勞工代表、總工會理事長致歉，大家也主動排起隊伍，把握跟市長場外合影的機會。

▲侯友宜特地於質詢前出席與獲獎勞工合影。

本屆模範移工，來自越南的黎氏秋來台工作已有10年，在養護機構擔任看護工，具備敏銳觀察力及判斷力，對住民照護很細心，並能和住民家屬維持良好溝通，反映住民需求及身體狀況。同時，也會協助其他外籍同事解決日常適應上的困難，樂於分享在台工作經驗的點點滴滴。

來自菲律賓的咪雅已經在台工作約7年，平時照顧患有帕金森氏症的阿公，使出各種陪伴與照顧技巧，讓阿公從臥床很快就恢復到可以攙扶行走，體重增加、氣色紅潤，讓醫護人員嘖嘖稱奇。她還將尿壺鑽孔加管線，讓阿公不用下床便能安全如廁。

勞工局長陳瑞嘉表示，五一系列活動陸續展開，為支持各企業單位建立友善職場，今年推出全國首創的中高齡者及高齡者友善職場認證計畫，即日至6月12日，凡設於新北市的私立機構和事業單位，皆可報名。

獲證的單位除了公開表揚，還有機會獲得最高5萬元的獎勵金，增加企業曝光度且形象再加分，可至「新北勞動雲」專區網頁或洽專線：02-7737-8072。此外，即日至5月12日，在新北24處視障按摩據點，消費不限金額即可折抵100元，每日名額有限，歡迎踴躍前往體驗，詳情可至「新北勞動雲」網站查詢。

▲新北副市長劉和然與獲獎模範勞工合照留念。

▲獲選模範移工出席典禮。