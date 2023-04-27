台南老人健保全免　藍軍高舉賀匾嗆綠營「割稻仔尾」

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第4屆第1次定期大會27日登場，國民黨團在議會高舉寫著「賀！台南市長輩免繳健保費」的紅匾，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，國民黨團支持但絕不容許排擠農水路救命錢，更請民進黨不要來「割稻仔尾」。

國民黨市議會黨團書記長蔡育輝指出，黨團舉雙手贊成7月編列14億，讓老人儘快能老人免健保費，但市議會也要捍衛法定地位，議會當時附帶條件不排富的決議，這是社會預算，如何參照法令辦理，又不排擠農水路等救命錢的預算，這是黃偉哲市長答應動用第二預備金要做的，應妥善處理。

盧崑福說，民進黨執政30年跟其他五都比，台南市慢了近12年半，這是國民黨為老人爭取的福利，現在黃市長說7月要實施這項政策，民進黨已經全部跳出來「割稻仔尾」，民進黨10多年來可曾幫基層老人爭取免健保費，現在應該是先跟老人道歉，不要來割稻仔尾。

王家貞表示，國民黨竭盡所能為老人爭取他們的權益，但縣市合併，當年的賴清德市長找盡理由推拖拉，黃偉哲市長雖然要編，卻違背大會決議排富做半套，不重老人健康，沒錢，辦甚麼台南400、台南花燈，之前連賴清德當市長都說沒錢不幫老人免健保費，現在要選總統錢就來了。

林燕祝說，在總統大選前突然說7月老人就免健保費，本來說分3年到位，挑這個時間點宣布，市民當然知道是為賴清德鋪總統路，老人擔心只免費半年，要求黃偉哲市長承諾，2024年老人免健保28億絕不能跳票，不要找藉口說沒錢，預算的控制是市政府的責任，沒錢行銷活動就不要辦這麼多，為讓台南市民過得好也不能排擠重大市政建設。

黃偉哲市長針對議員關切台南老人健保補助設置排富條款議題，提出回應三點說明：一、有關市府實施老人健保費補助預算，原規劃以健保福利金項目辦理，市府亦依據政黨協商決議於2024-2026年逐年完成全面編列並採排富機制，現市府已提前2023年達成議會決議項目並設置排富條件，尊重且與議會決議項目符合。

二、觀六都中老人健保費補助福利政策，除新北依年齡分層補助外，台北、桃園、台中、高雄，皆採排富條件方式補助，設置排富條款亦符合財政平衡與照顧弱勢優先的原則。

三、2023年老人健保費補助自7月1日起實施，所需經費為14億元，2024年全年度補助則約需要28億，市府將通盤檢討相關預算以足額編列，也盼議員們支持。