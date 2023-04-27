　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南老人健保全免　藍軍高舉賀匾嗆綠營「割稻仔尾」

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第4屆第1次定期大會27日登場，國民黨團在議會高舉寫著「賀！台南市長輩免繳健保費」的紅匾，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，國民黨團支持但絕不容許排擠農水路救命錢，更請民進黨不要來「割稻仔尾」。

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨市議會黨團書記長蔡育輝指出，黨團舉雙手贊成7月編列14億，讓老人儘快能老人免健保費，但市議會也要捍衛法定地位，議會當時附帶條件不排富的決議，這是社會預算，如何參照法令辦理，又不排擠農水路等救命錢的預算，這是黃偉哲市長答應動用第二預備金要做的，應妥善處理。

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福說，民進黨執政30年跟其他五都比，台南市慢了近12年半，這是國民黨為老人爭取的福利，現在黃市長說7月要實施這項政策，民進黨已經全部跳出來「割稻仔尾」，民進黨10多年來可曾幫基層老人爭取免健保費，現在應該是先跟老人道歉，不要來割稻仔尾。

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞表示，國民黨竭盡所能為老人爭取他們的權益，但縣市合併，當年的賴清德市長找盡理由推拖拉，黃偉哲市長雖然要編，卻違背大會決議排富做半套，不重老人健康，沒錢，辦甚麼台南400、台南花燈，之前連賴清德當市長都說沒錢不幫老人免健保費，現在要選總統錢就來了。

▲國民黨團舉紅匾指出，國民黨團10多年積極為民爭取，現在黃偉哲市長同意今年7月實施老人健保全免，並承諾任期內絕不跳票，請民進黨不要「割稻仔尾」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，在總統大選前突然說7月老人就免健保費，本來說分3年到位，挑這個時間點宣布，市民當然知道是為賴清德鋪總統路，老人擔心只免費半年，要求黃偉哲市長承諾，2024年老人免健保28億絕不能跳票，不要找藉口說沒錢，預算的控制是市政府的責任，沒錢行銷活動就不要辦這麼多，為讓台南市民過得好也不能排擠重大市政建設。

黃偉哲市長針對議員關切台南老人健保補助設置排富條款議題，提出回應三點說明：一、有關市府實施老人健保費補助預算，原規劃以健保福利金項目辦理，市府亦依據政黨協商決議於2024-2026年逐年完成全面編列並採排富機制，現市府已提前2023年達成議會決議項目並設置排富條件，尊重且與議會決議項目符合。

二、觀六都中老人健保費補助福利政策，除新北依年齡分層補助外，台北、桃園、台中、高雄，皆採排富條件方式補助，設置排富條款亦符合財政平衡與照顧弱勢優先的原則。

三、2023年老人健保費補助自7月1日起實施，所需經費為14億元，2024年全年度補助則約需要28億，市府將通盤檢討相關預算以足額編列，也盼議員們支持。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
竹北恐怖天坑成日常！建商超扯回應眾人傻眼　
雲林2男醫院騎樓對戰　網讚：打贏停手+拒馬歸位
快訊／富邦金配息出爐！「2年新低」衝擊42萬股民
快訊／T1職籃緬懷王男桂！　默哀24秒催淚
快訊／北市前惡警淪通緝犯落網！　逃亡2年栽了
小S吃飯聽隔壁桌「說許老三壞話」！　一看竟是知名男星老婆
快訊／「林口王」認了內線交易　亞昕董座100萬交保
美元地位不保？　他預言將貶成「衛生紙」：美國正在死去
超商資深店員靠3招！　1秒辨識詐騙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南老人健保全免　藍軍高舉賀匾嗆綠營「割稻仔尾」

法參議院副議長李察來訪　黃偉哲贈法國國旗蘭花感謝長期支持情誼

屏東地檢署設第3辦公室　25日揭牌啟用

111學年全國師生鄉土歌謠比賽 竹市勇奪5特優

提升識詐觀念　枋寮警邀45位村長成立「土地公打詐隊」

張麗善率團赴新加坡推銷新鮮蔬菜　賣場下廚拚業績

全中運閉幕　台東縣代表隊累計奪得4金9銀16銅

竹市生命園區閒置空地開闢停車場　預計9月完工

興光日照中心長輩折造型汽球...暖贈慢飛天使　祖孫都快樂

台東環保局取締亂貼亂掛廣告　改善率提升62%

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台南老人健保全免　藍軍高舉賀匾嗆綠營「割稻仔尾」

法參議院副議長李察來訪　黃偉哲贈法國國旗蘭花感謝長期支持情誼

屏東地檢署設第3辦公室　25日揭牌啟用

111學年全國師生鄉土歌謠比賽 竹市勇奪5特優

提升識詐觀念　枋寮警邀45位村長成立「土地公打詐隊」

張麗善率團赴新加坡推銷新鮮蔬菜　賣場下廚拚業績

全中運閉幕　台東縣代表隊累計奪得4金9銀16銅

竹市生命園區閒置空地開闢停車場　預計9月完工

興光日照中心長輩折造型汽球...暖贈慢飛天使　祖孫都快樂

台東環保局取締亂貼亂掛廣告　改善率提升62%

租屋處走廊有蝙蝠在飛！男拍片抱怨畫面瘋傳　房東不續租了

錫蘭來台半年盤點「台灣3大亂象」　網友讚中肯：比多數國人看得透澈

竹北恐怖天坑成日常！檢座看不下出手了　建商超扯回應眾人傻眼　

全台200萬人氣喘！診斷僅3成　醫警告「4類人」當心：別再以為是感冒

獨／當眾「摸下體」唱愛國歌　全中運裁判「跳猥褻舞」打臉教育部性平政策

陳子豪開轟3打點白搭　馬傑森陽春砲助樂天二軍勝兄弟

Skoda「新一代Kodiaq、Superb」釋出預告　最快今年秋季亮相！

秘婚1年多...翁立友無預警現身台北榮總！　鬆口洩做人進度

她帶近萬元行李袋出國　領回包包破爛「像被燒過」哭了

快訊／富邦金總股利2元！兩年新低　衝擊42萬股民

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

大甲媽駐駕西螺福興宮　萬人搶換壓轎金

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

南投縣舉辦性別平等吉祥物命名活動

佑昇護理之家與南消一大隊辦自主防災演練

勞動力發展署頒發績優服務人員獎座表揚

執行署台南分署法拍會5/2登場

台南歸仁地政照護員工健康

苗栗完工2個月溜冰場滿滿補縫　議員開轟

高職打工族靠職訓來翻轉自己人生

嘉義縣打造友善育兒環境

更多熱門

相關新聞

台南勞工局建立友善職場環境

台南勞工局建立友善職場環境

為推動市長黃偉哲建立勞資友善環境政見，實現「希望家園」之施政理念，為保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展，台南市勞工局為督促事業單位遵守勞動法令，積極運用宣導、輔導及檢查等多元策略，王鑫基局長呼籲雇主守法並建立友善的職場環境，以免不慎受罰。

台南市中心40年↑飯店求售潮湧現　最給力潛在買家是他們

台南市中心40年↑飯店求售潮湧現　最給力潛在買家是他們

南台灣唯一隈研吾住宅　台南東區清景麟「巴克禮PARK」限量公開

南台灣唯一隈研吾住宅　台南東區清景麟「巴克禮PARK」限量公開

即／佔用電動汽車充電車位　台南這天起開罰1200

即／佔用電動汽車充電車位　台南這天起開罰1200

2024醫師總統「健保有解？」 　台大醫2理由

2024醫師總統「健保有解？」 　台大醫2理由

關鍵字：

台南老人健保藍軍綠營割稻仔尾

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

金鐘已婚男星驚爆劈腿！

連假變天！　降9℃雨區擴大

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面