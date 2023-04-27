全聯這4天買1送1！獨家開賣阿奇儂X法朋聯名「檸檬蛋糕雪糕」

▲全聯推出超過20款獨家販賣冰品，包括最夯甜點系冰品，阿奇儂X法朋聯名「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」等。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯推出70多款冰品，其中超過20款為獨家販售，包括最夯甜點系冰品，阿奇儂X法朋聯名「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」。另外為了迎接51連假到來，PXGo!在4/28~5/1推出生鮮雜貨超過80個品項「買1送1」，還有滿1000元送1000福利點，滿額最高現折300元等。

▲「PXGo!全聯線上購」自4/28~5/1限時4天，祭出51連假限定優惠。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」自4/28~5/1限時4天，分批取館祭出51連假限定優惠，包括購買分批取，單筆每滿1000元，贈1000限時福利點，等於最高享10%回饋。同時還有生鮮雜貨超過80個品項「買1送1」起，還跨店領、分次取。

而OFF COFFEE、阪急麵包也有優惠，下單購買任兩組（美式、拿鐵、阪急每組500元），就加贈1000點福利點，並可與分批取全館活動單筆滿千贈1000限時福利點疊加優惠，等於最高20%回饋。若使用自帶杯再省8元，換算下來美式一杯只要9.4元！

▲OFF COFFEE、阪急麵包也有組合優惠。（圖／業者提供）

除此之外，「全聯小時達」4/29~5/1輸入優惠碼【HUGHUG08】，單筆滿1500元，現折300元。而目前全台還有33間小時達門市販售「MUJI無印商品」近200項精選熱銷商品，期間購買MUJI無印良品商品，滿200元加碼贈200福利點，搭配折價券使用，相當於79折，無印良品鐵粉不能錯過。

而隨著天氣變熱，全聯為滿足消費者消暑需求，推出超過70款冰品，其中包括特色「甜點系」新冰，像是阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」；另一款「德式布丁雪糕」選用焦糖做醬心，搭配微鹹起司冰淇淋，甜甜鹹鹹口感滑順。

▲大潤發網羅台灣本土經典品牌，推出雪糕新品及名店新品。（圖／業者提供）

另外大潤發為了迎接涼夏商機，即日起至5/3推出超過500款飲料、啤酒、冰品，今年飲料部分主打清爽的茶飲優惠，啤酒則引進「啤酒界的香檳」，至於冰品則網羅台灣本土經典品牌，推出雪糕新品及名店新品。此檔活動更加碼贈送發幣，挑戰量販通路最低價。

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