心空空的怎辦？全聯PO「雞湯文」被狂讚：這才是真雞湯！

▲全聯小編分享「雞湯文」哏圖被讚爆。（圖／Facebook／全聯福利中心，下同）



記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心小編又出招！為了宣傳湯品，在臉書PO出一系列「雞湯文」哏圖，像是「失敗為成功之母，但父不詳，所以成功無法複製」、「遇到無法解決的問題，就放棄，因為它無法解決」等，被網友再度狂讚「神文案」、「這才是真雞湯」。

▲▼全聯分享「雞湯文」被網友讚：這才是真雞湯。



低潮的時候，很多人可能會閱讀網路上的心靈文章來自我激勵，不過很多網友也為，過度正能量的文章看久了不切實際，甚至以「雞湯文」來嘲諷。全聯臉書小編如今也拿「雞湯文」作文章，宣傳旗下品牌美味堂的各式湯品，像是牛肉湯、雞湯、四繩湯、菱角佛跳牆、菱角排骨酥湯等。

小編PO文提到，「偶爾，心空空的，就來碗雞湯補補。喝完湯，肚子裡就多了一碗湯，別說是廢話，都是你無法反駁的話。」

▲▼網友笑：「怎麼聽起來像P話但都還蠻有道理的」。

而每一張文案哏圖都以雞腿和海景為背景，搭配文字像是「當別人說話時，用心聽，就會聽不到，你要用耳朵聽」、「不要虛度你的人生，用一分鐘花掉六十秒，用一輩子花掉一生」、「不要輕言放棄，運氣好的話，別人不會發現」、「腳踏實地，不要想著飛，目前人類還沒有那種超能力」、「一年之中有兩天是你無法掌控的，昨天跟明天」。

▲▼PO文也被網友讚「神文案」。

全新哏圖PO出後，很快獲得大批網友按讚，也紛紛留言「小編真的太厲害了！」、「這才是真雞湯」、「有夠喜歡」、「那隻雞腿看起來很正經，很正經地講幹話，但那幹話又好說服我」、「怎麼聽起來像P話但都還蠻有道理的」、「無論小編喝的是哪種雞湯，我都要來一碗！」

而小編除了發哏圖之外，還分享多項可結合湯品的創意料理，像是在牛肉湯加入馬鈴薯跟咖哩塊，變身成濃郁有層次的湯咖哩；或是把四神湯加入湯圓跟猴頭菇，總計六神來找回元神；菱角佛跳牆勾芡淋在飯上，變成佛地魔跳牆墜飯等，也被網友偷偷收藏。

▲▼全聯小編用美味堂湯品分享創意料理。