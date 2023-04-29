甜點系雪糕超夯！全聯、大潤發獨家開賣　特色網美冰品一次看

▲全聯推出多款新冰，其中不少是獨家販售的冰品。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

迎接夏季到來，量販及超市也紛紛推出冰品滿足消費者消暑需求，全聯、大潤發今年推出多款「甜點系」新冰，更有許多是獨家販賣，包括阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」；此外還有阿奇儂聯手鮮乳坊，推出坊戀乳生巧克力雪糕等；更有多種與手搖飲品牌合作的「飲料系冰品」。

▲全聯獨賣阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」。

全聯推出多款特色甜點系新冰，像是阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」，以黃檸檬的清新口感，搭配乳酪白巧香醇厚實，打造老奶奶檸檬蛋糕的精髓。另一款「德式布丁雪糕」選用焦糖做醬心，搭配微鹹起司冰淇淋，甜甜鹹鹹口感滑順，讓德式布丁轉換為冰品。

▲「德式布丁雪糕」把德式布丁轉換為冰品。

此外也獨家開賣「Lotte爆爆星星冰棒」，最外層是咖啡冰淇淋，內層巧克力還加入「跳跳糖」，可以感受在嘴裡爆裂的樂趣。

▲「Lotte爆爆星星冰棒」裡面加入跳跳糖。

▲全聯與手搖飲「茶湯會」合作，獨家推出把經典飲品變身的冰品。

而往年受到喜愛的「飲料系」冰品，今年全聯與手搖飲「茶湯會」合作，獨家推出把經典飲品變身的2款新品「翡翠檸檬雪酪冰棒」、「紅豆拿鐵雪糕」。還有老牌蘇打餅中祥，聯名知名飲品店北回，推出熱銷第一名的「木瓜牛奶冰品」。

▲北回X中祥推出的「木瓜牛奶冰品」熱銷第一名。

▲北歐「Pols保羅熊極濃重乳冰淇淋」主打大容量。

喜愛大容量的消費者，則首推北歐冰淇淋領導品牌「Pols保羅熊極濃重乳冰淇淋」，今年新推出3種口味，像是榛果香草、巧克力脆片等，冰淇淋控絕對要吃起來！

▲大潤發網羅台灣本土經典品牌，推出多款雪糕新品及名店新品。

大潤發推出超過250款冰品和消暑系商品，包括引進桂冠首度推出3款雪糕，冰果室芝麻鐵觀音、冰果室花生金萱雪糕、冰果室芒果煉乳夾心雪糕，適合喜愛濃厚系風味的冰控。

▲阿奇儂聯手鮮乳坊，推出鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力/生白巧）。

人氣冰品阿奇儂更聯手鮮乳坊，推出鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力/生白巧），使用鮮乳坊鮮乳和煉乳製作，加入進口可可粉及可可脂，還原生巧克力的絲滑口感，是喜愛濃厚系消費者必嚐的新品，售價119元/盒。

▲「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」吃冰就像喝一杯層次十足的飲料。



同步推薦WA!COOKIES「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」，嚴選台茶18號，內餡為蜂蜜牛奶雪糕，還有焦糖奶蓋，吃冰就像喝一杯層次十足的飲料，原價185元，特價139元/盒。同時還有Lotte哈密瓜/香蕉牛奶雪糕。

▲「12MINI土鳳梨冰沙」嚴選台灣在地土鳳梨，搭配冰沙酸甜適中。

名店合作部分，更有來自王品集團的「12MINI土鳳梨冰沙」，嚴選台灣在地土鳳梨，搭配冰沙酸甜適中，直接喝冰沙顆粒口感分明，甚至可以微波加熱食用，售價48元/杯。另有鮮芋仙招牌仙草冰沙，內含黑糖麻糬，在家就能還原名店冰品，原價105元，特價89元。

▲Picard多款「網美系冰品」，檸檬覆盆莓甜心筒好吃又好拍。

大潤發更引進法國Picard多款「網美系冰品」，像是「冰淇淋雙重奏」一次能吃到巧克力+香草，或草莓+香草兩種口味，促銷價119元，特價2盒198元，平均一盒99元。還有檸檬覆盆莓甜心筒，可愛色系，好吃又好看，「迷你巧克力脆皮甜心筒」也超適合擺拍，冰品皆有折扣。