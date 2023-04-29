　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

甜點系雪糕超夯！全聯、大潤發獨家開賣　特色網美冰品一次看

▲▼全聯、大潤發冰品。（圖／業者提供）

▲全聯推出多款新冰，其中不少是獨家販售的冰品。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

迎接夏季到來，量販及超市也紛紛推出冰品滿足消費者消暑需求，全聯、大潤發今年推出多款「甜點系」新冰，更有許多是獨家販賣，包括阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」；此外還有阿奇儂聯手鮮乳坊，推出坊戀乳生巧克力雪糕等；更有多種與手搖飲品牌合作的「飲料系冰品」。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲全聯獨賣阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」。

全聯推出多款特色甜點系新冰，像是阿奇儂X法朋聯名的「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」，以黃檸檬的清新口感，搭配乳酪白巧香醇厚實，打造老奶奶檸檬蛋糕的精髓。另一款「德式布丁雪糕」選用焦糖做醬心，搭配微鹹起司冰淇淋，甜甜鹹鹹口感滑順，讓德式布丁轉換為冰品。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲「德式布丁雪糕」把德式布丁轉換為冰品。

此外也獨家開賣「Lotte爆爆星星冰棒」，最外層是咖啡冰淇淋，內層巧克力還加入「跳跳糖」，可以感受在嘴裡爆裂的樂趣。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲「Lotte爆爆星星冰棒」裡面加入跳跳糖。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲全聯與手搖飲「茶湯會」合作，獨家推出把經典飲品變身的冰品。

而往年受到喜愛的「飲料系」冰品，今年全聯與手搖飲「茶湯會」合作，獨家推出把經典飲品變身的2款新品「翡翠檸檬雪酪冰棒」、「紅豆拿鐵雪糕」。還有老牌蘇打餅中祥，聯名知名飲品店北回，推出熱銷第一名的「木瓜牛奶冰品」。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲北回X中祥推出的「木瓜牛奶冰品」熱銷第一名。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲北歐「Pols保羅熊極濃重乳冰淇淋」主打大容量。

喜愛大容量的消費者，則首推北歐冰淇淋領導品牌「Pols保羅熊極濃重乳冰淇淋」，今年新推出3種口味，像是榛果香草、巧克力脆片等，冰淇淋控絕對要吃起來！

▲▼全聯、大潤發冰品。（圖／業者提供）

▲大潤發網羅台灣本土經典品牌，推出多款雪糕新品及名店新品。

大潤發推出超過250款冰品和消暑系商品，包括引進桂冠首度推出3款雪糕，冰果室芝麻鐵觀音、冰果室花生金萱雪糕、冰果室芒果煉乳夾心雪糕，適合喜愛濃厚系風味的冰控。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲阿奇儂聯手鮮乳坊，推出鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力/生白巧）。

人氣冰品阿奇儂更聯手鮮乳坊，推出鮮乳坊戀乳雪糕（生巧克力/生白巧），使用鮮乳坊鮮乳和煉乳製作，加入進口可可粉及可可脂，還原生巧克力的絲滑口感，是喜愛濃厚系消費者必嚐的新品，售價119元/盒。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」吃冰就像喝一杯層次十足的飲料。

同步推薦WA!COOKIES「紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕」，嚴選台茶18號，內餡為蜂蜜牛奶雪糕，還有焦糖奶蓋，吃冰就像喝一杯層次十足的飲料，原價185元，特價139元/盒。同時還有Lotte哈密瓜/香蕉牛奶雪糕。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲「12MINI土鳳梨冰沙」嚴選台灣在地土鳳梨，搭配冰沙酸甜適中。

名店合作部分，更有來自王品集團的「12MINI土鳳梨冰沙」，嚴選台灣在地土鳳梨，搭配冰沙酸甜適中，直接喝冰沙顆粒口感分明，甚至可以微波加熱食用，售價48元/杯。另有鮮芋仙招牌仙草冰沙，內含黑糖麻糬，在家就能還原名店冰品，原價105元，特價89元。

▲▼全聯、大潤發推出多款新冰品。（圖／業者提供）

▲Picard多款「網美系冰品」，檸檬覆盆莓甜心筒好吃又好拍。

大潤發更引進法國Picard多款「網美系冰品」，像是「冰淇淋雙重奏」一次能吃到巧克力+香草，或草莓+香草兩種口味，促銷價119元，特價2盒198元，平均一盒99元。還有檸檬覆盆莓甜心筒，可愛色系，好吃又好看，「迷你巧克力脆皮甜心筒」也超適合擺拍，冰品皆有折扣。

你可能也想看

全聯這4天買1送1！獨家開賣阿奇儂X法朋聯名「檸檬蛋糕雪糕」

肯德基連假3天下殺55折！「咔啦脆雞+蛋撻」連假追劇一次爽吃

少女系草莓生巧克力回歸！超市搶攻母親節祭出ROYCE’「1+1優惠」

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／淡大交換生「吃到超級老鼠藥」命危　最新病況曝
「特斯拉掉天坑」2天沒人理　車主租車代步：已被拋棄
收到警告簡訊！　曾買好市多「毒莓果」會員傻眼
老外桃機找約砲！　正妹等登機被強吻崩潰大哭
桃園百公斤女暴怒一坐　她大小便失禁被壓死
快訊／突被鼓鼓認愛！　大元首發聲：我滿頭問號
快訊／國3火燒車！　後方紫爆嚴重堵車

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

甜點系雪糕超夯！全聯、大潤發獨家開賣　特色網美冰品一次看

少女系草莓生巧克力回歸！超市搶攻母親節祭出ROYCE’「1+1優惠」

好市多「毒莓果」只開放退貨⋯中鏢民眾怒喊告！　業者回應了

憲哥代言紅藜果膠日安玩美仿冒不斷！港澳地區也遭殃

爽吃到5月底！速食店「雞腿桶下殺84折」　加碼吃炸時蔬買1送1

大杯美式、霜淇淋買1送1！　4大超商「連假限時優惠」一次看

普發6000請媽媽吃大餐　點8號套餐優惠送好禮

好市多呼籲會員「立即停止食用」！綜合莓驗出A肝病毒開放退貨

【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

甜點系雪糕超夯！全聯、大潤發獨家開賣　特色網美冰品一次看

少女系草莓生巧克力回歸！超市搶攻母親節祭出ROYCE’「1+1優惠」

好市多「毒莓果」只開放退貨⋯中鏢民眾怒喊告！　業者回應了

憲哥代言紅藜果膠日安玩美仿冒不斷！港澳地區也遭殃

爽吃到5月底！速食店「雞腿桶下殺84折」　加碼吃炸時蔬買1送1

大杯美式、霜淇淋買1送1！　4大超商「連假限時優惠」一次看

普發6000請媽媽吃大餐　點8號套餐優惠送好禮

好市多呼籲會員「立即停止食用」！綜合莓驗出A肝病毒開放退貨

【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

南韓若發展核武「不是問題」！　尹錫悅：最久僅需一年

讓國三女兒男友過夜！發現「用過保險套」　已嘿咻45次...母怒吉

台南3月份阻詐金額逾7000萬元　黃偉哲治安會議表揚有功人員

「殯葬業龍頭」超正第二代近況曝！23歲登國際雜誌封面...成新台灣之光

母女遊金門...衝機場回台「圓環擦撞休旅車」　結果班機飛了

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

阿滴公開「本名正確發音」太難！常被念錯…卻被1問題考倒：不知怎回答

英海軍「502億核潛艦」敏感文件外流！　竟是掉在酒吧廁所裡

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

環保城市不虛傳！　花蓮資源回收3度蟬聯特優等獎

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

消費熱門新聞

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

好市多毒莓果只退貨挨轟！業者回應了

超商霜淇淋、咖啡買1送1連4天搶

敏肌網友大推「神級乳霜」補貨到

免再靠App修修臉　醫師提醒自然好氣色3大關鍵

4大超商「連假限時優惠」一次看

爽吃蛋撻炸雞！肯德基連假3天下殺

美式10元！4大超商勞動節咖啡優惠

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

速食店限時6天「腿排套餐買1送1」

好市多開放綜合莓退貨！呼籲停止食用

外送平台千家美食買1送1連12天搶

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

比手搖飲好喝　還能越喝越瘦！

更多熱門

相關新聞

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

全聯推出70多款冰品，其中超過20款為獨家販售，包括最夯甜點系冰品，阿奇儂X法朋聯名「老奶奶檸檬蛋糕雪糕」。另外為了迎接51連假到來，PXGo!在4/28~5/1推出生鮮雜貨超過80個品項「買1送1」，還有滿1000元送1000福利點，滿額最高現折300元等。

日本人氣冰餡甜點咬下爆巧克力、奶油

日本人氣冰餡甜點咬下爆巧克力、奶油

大甲媽遶境供餐26年！高雄義消延續母親善念

大甲媽遶境供餐26年！高雄義消延續母親善念

全聯PO「雞湯文」被狂讚：真雞湯

全聯PO「雞湯文」被狂讚：真雞湯

超商獨家超夯「哈密瓜漂浮汽水冰淇淋」

超商獨家超夯「哈密瓜漂浮汽水冰淇淋」

關鍵字：

全聯大潤發冰品

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面