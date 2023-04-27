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請「婆婆同居人」自己洗內褲　她竟被老公嗆：怎不叫我也這樣做

媳婦要婆婆同居人順手洗曬自己的內褲，被老公大小聲。（示意圖／Pexels）
▲媳婦要婆婆同居人順手洗曬自己的內褲，被老公大小聲。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT


近日一名人妻說，她平常在家都負責所有家事，唯獨洗衣這件事她最不滿，她請婆婆的同居人能否在洗澡時，順手洗曬自己的內褲，不料，老公聽了後就很不爽，還會就此事跟她大小聲，「這樣錯了嗎？」

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「婆婆的同居人我們都喊他阿叔，他都是跟我們同住在一屋子裡，平時家裡所有看的到的家事都是我一人在做包括煮飯洗衣等，我從來都沒說過半句抱怨的話，就洗衣服的事，其實我已憋了好幾年了早就想說了。」

原PO表示，她不知道哪根筋不對，請阿叔自己洗、曬內褲，因為她覺得拿他的內褲去曬也很怪，而他的內褲前面都有黃色汙垢很噁。婆婆說，她會幫忙轉告此事。怎料，老公聽到後開嘴，怎麼能讓阿叔自己洗內褲，她這樣是在針對他，「那妳怎麼不叫我自己洗內褲。」

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原PO指出，若是洗自己先生或兒子的當然不會覺得奇怪，但今天是阿叔呢！好，就算是公公也是一樣，你覺得恰當嗎？不會覺得怪怪的嗎？後續大小聲爭吵，當然我也不會比你小聲，因為我也不是苦情小媳婦。」

原PO傻眼，沒想到老公會跟她大小聲，要孝順也不是這樣，聽了真的很氣，她要來罷工不做家事了。此文曝光後，網友紛紛留言「蠻噁的，不自知」、「妳就說妳沒講我沒想到欸，對喔，麻煩你以後自己洗喔」、「叫妳老公幫他洗啊」、「支持罷工，說得那麼爽叫他去做」。

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