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日本海邊發現「巨大金屬殘骸」！　疑中國長征火箭碎片

記者王佩翊／綜合報導

日本有民眾在鹿兒島縣沖永良部島的海邊發現一個巨大的金屬碎片，由於外型寫有簡體中文，且疑似印有中國國旗，因此經過專家分析，很有可能就是中國長征火箭的殘骸。

根據《日本放送協會》報導，鹿兒島縣奄美群島沖永良部島的居民20日在海邊發現一個巨大的白色金屬片狀物體被沖上沿岸。該可疑物品長度約3公尺、寬約2公尺，而金屬片上除了有一道長且深的裂痕外，還有許多遭到磨損的痕跡。此外，該不明物體上有類似中國國旗的圖案，甚至印有「排氣孔」的簡體中文字樣。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）國際部前參事辻野照久指出，這個巨型金屬殘骸從形狀與外觀看來，很有可能就是中國長征火箭的碎片，並且是火箭最上方用來包覆人造衛星的整流罩部分。辻野表示，通常中國發射火箭後，會直接在海上進行回收，像這樣讓碎片飄到人多的地方，實屬罕見。

發現殘骸所在地的當地公所指出，目前並未接獲任何相關的受害通報，未來將與鹿兒島縣政府合作，研討後續對應。

發現碎片的民眾表示，「平常在淨灘時經常會看到來自各國的垃圾，但是像這樣巨大的人工垃圾還是第一次看到，嚇了好大一跳。住在島上的孩子們平時沒有機會接觸到有關宇宙的事物，透過這個火箭碎片也能讓他們多少學到一些東西吧。」

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