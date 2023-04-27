日本海邊發現「巨大金屬殘骸」！　疑中國長征火箭碎片

記者王佩翊／綜合報導
日本有民眾在鹿兒島縣沖永良部島的海邊發現一個巨大的金屬碎片，由於外型寫有簡體中文，且疑似印有中國國旗，因此經過專家分析，很有可能就是中國長征火箭的殘骸。
根據《日本放送協會》報導，鹿兒島縣奄美群島沖永良部島的居民20日在海邊發現一個巨大的白色金屬片狀物體被沖上沿岸。該可疑物品長度約3公尺、寬約2公尺，而金屬片上除了有一道長且深的裂痕外，還有許多遭到磨損的痕跡。此外，該不明物體上有類似中國國旗的圖案，甚至印有「排氣孔」的簡體中文字樣。
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）國際部前參事辻野照久指出，這個巨型金屬殘骸從形狀與外觀看來，很有可能就是中國長征火箭的碎片，並且是火箭最上方用來包覆人造衛星的整流罩部分。辻野表示，通常中國發射火箭後，會直接在海上進行回收，像這樣讓碎片飄到人多的地方，實屬罕見。
發現殘骸所在地的當地公所指出，目前並未接獲任何相關的受害通報，未來將與鹿兒島縣政府合作，研討後續對應。
發現碎片的民眾表示，「平常在淨灘時經常會看到來自各國的垃圾，但是像這樣巨大的人工垃圾還是第一次看到，嚇了好大一跳。住在島上的孩子們平時沒有機會接觸到有關宇宙的事物，透過這個火箭碎片也能讓他們多少學到一些東西吧。」
鹿児島県 沖永良部島で巨大な金属破片が流れ着いているのが見つかりました— NHKニュース (@nhk_news) April 27, 2023
専門家は形状などから中国が打ち上げたロケットの残骸の可能性が高いとしています
これまでのところ被害の情報などは確認されていないということですhttps://t.co/dsPiXTlxfj#nhk_video pic.twitter.com/ms8vBPwOzm
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