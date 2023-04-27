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陳致中將入獄稱「打斷手骨顛倒勇」　國民黨酸：賴清德驕傲嗎？

▲▼高雄市議員陳致中最後質詢畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市議員陳致中最後質詢畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

現任高雄市議員、前總統陳水扁兒子陳致中，被控隱匿南港展覽館弊案、龍潭購地弊案不法所得，被依犯洗錢罪判刑1年定讞，北檢依照陳的戶籍地、居住地，囑託高雄地檢署執行，確定入監執行還得面臨解職。國民黨副發言人呂謦煒今（27）日抨擊，民進黨人居然還為陳高喊加油，難道洗錢是什麼英雄事蹟？民進黨主席賴清德放任綠營民代為其送暖，難道賴清德也覺得陳致中洗錢、扁家貪汙是值得驕傲、可以「加油」的正面成就？

呂謦煒表示，陳致中與其妻所洗的錢高達美金2242萬餘元，換算台幣約7億，成為台灣民眾街知巷聞的「海角7億」，這些錢都是扁家其他案件的犯罪所得，也是一般勤勤懇懇的老百姓奮鬥一生也未必能賺到的數字。沒想到陳致中遭判刑定讞，居然還聲明「打斷手骨顛倒勇」，難道是要繼續勇敢犯罪嗎？

呂謦煒質疑，民進黨主席賴清德對於底下的市議員涉及洗錢犯罪，不但沒有任何批評與懲戒，反而還放任民進黨眾多民意代表留言為之送暖，細數留言者就包括立委趙天麟、已獲得立委提名的台中市議員江肇國、新北市議員李坤城和一票綠營高雄市議員邱俊憲、黃文益、林智鴻、陳慧文、江瑞鴻、李雨庭、張漢忠、李喬如、黃文志、黃彥毓、鄭光峰、前議員蕭永達、韓賜村、親綠的副議長曾俊傑，甚至民進黨高雄市黨部主委許智善的名字也赫然在列。請問賴清德，送暖犯罪者、護航洗錢犯，這就是民進黨的是非觀嗎？還是說對民進黨來說，只有非我族類的人犯罪才該罵，自己人犯罪還得「加油」？

呂謦煒感嘆，高呼「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨，實際作為卻是「貪腐、惡政、害鄉土」。如果目前做為執政黨的民進黨是非觀是如此顛倒，而且用美好的口號詐騙人民的選票，那麼也無怪乎台灣淪為詐騙集團的天堂，因為民進黨自己就是最大的詐騙集團。

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關鍵字：

國民黨陳致中賴清德

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