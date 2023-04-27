談蔣經國路線！　朱立倫：有時快刀斬亂麻、有時像老母雞孵卵有耐心

▲朱立倫出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

今（27）日適逢前總統蔣經國冥誕，國民黨主席朱立倫指出，蔣經國擔任行政院長時曾說「事情遇到緊要關頭，需要快刀斬亂麻的立下決心，但有時也要像老母雞孵卵一樣的深有耐心」。他強調，「蔣經國路線就是國民黨路線」，只有走對的路、提對的人、無私無我團結，國民黨才能勝利成功。

朱立倫說明，蔣經國的路線與精神，始終值得後人遵循與效法。蔣經國的路線，就是愛護台灣、建設台灣的路線，從十大建設的興建，到台積電的成功創立，他讓台灣經濟連年維持高速成長，讓全民都能過上豐衣足食的均富生活。蔣經國的路線也是捍衛中華民國、保衛民主自由的路線，他從來沒有懈怠國防建設，也從來堅定捍衛中華民國，他念茲在茲的是經濟發展、社會安定、國家安全的平衡發展。

朱立倫指出，蔣經國的精神，則是不怕挑戰、不畏艱難的精神，他在擔任行政院長時曾說，「有很多事，急是急不得，慢也慢不得，因為這並不是我們為所欲為的時候，也不是我們幹個痛快，來刺激一下的時候，而需要大家負起責任共濟艱難。事情遇到緊要關頭，需要快刀斬亂麻的立下決心，但有時也要像老母雞孵卵一樣的深有耐心。」

朱立倫說，這是蔣經國在遇到石油危機、金融動盪、內外環境困難重重的時候給大家的提醒，他成功讓國人同舟共濟、精誠團結，奮力讓中華民國走出新局，他無私的奉獻與堅定的決心，值得後人效法。

朱立倫強調，他擔任國民黨主席後常說「蔣經國路線就是國民黨路線」，這句話時時提醒，只有走對的路、提對的人、無私無我團結，國民黨才能勝利成功，台灣人民才能勝利成功，中華民國也才能勝利成功。