　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首見！變異株大角星爆本土　北部2女感染「1人中症」羅一鈞曝病況

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，今（27）日舉辦終場記者會，會中公布國內驗出首兩例本土「大角星」的新型Omicron變異株XBB.1.16，指揮中心發言人羅一鈞說明個案，都是北部年長女性，其中一人中症，另一人輕症。

▲▼指揮中心4/27公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心4/27公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內自3/20新制實施後，上周( 4/21-4/27)每日平均新增99例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一周( 4/14-4/20)之每日平均新增93例略升。

上周平均每日新增13例死亡，亦較再前一周( 4/14-4/20)之每日死亡平均數13例持平；死亡個案中，98%具慢性病史、74%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點。

在變異株部分，羅一鈞表示，上周驗出國內首兩例俗稱大角星的新型Omicron變異株XBB.1.16。個案分別是一名北部70多歲女性，本身有高血壓、癌症等病史，沒有出國旅遊史，3月31日出現發燒、咳嗽，隔天自行快篩陽姓，到醫院就醫，PCR陽性確診，因為有肺炎需要氧氣安排住院，有使用瑞德西韋等藥物，屬於中症個案。另一例為北部80多歲女性，為輕症個案，本身有慢性肺病史。但XBB變異株仍以XBB.1.5 占最多，後續趨勢還需追蹤。

▲▼指揮中心4/27公布新冠肺炎中重症及併發症病例趨勢。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/27公布新冠肺炎中重症及併發症病例趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，上周新增檢出 151例Omicron亞型變異株。其中 107例本土個案分別為 67例BA.2.75、26例XBB (含18例XBB.1.5、6例XBB.1.9、2例XBB.1.16)、8例BQ.1、6例BA.5；另44例境外移入分別為37例XBB (含23例XBB.1.5、5例XBB.1.9、6例XBB.1.16)、4例BA.2.75、3例BQ.1。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 (61%)，其次為XBB (25%)及BQ.1 (7%)，須持續密切觀察。 WHO表示XBB、CH.1.1、BQ.1、BA.2.75及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約88.7%，以XBB.1.5為多(50.8%)，另XBB.1.9.1(7.9%)及XBB.1.16(4.2%)佔比上升，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心說明，全國COVID-19疫情近三周緩升，惟尚屬穩定。併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
罕見畫面！　中正紀念堂儀隊急衝攔截
竹北「6大天坑」起底！　在地人驚恐日常
一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「1動作」才能領
快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁說話了！
快訊／確定入獄　陳致中最新發聲！
毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔
丟丟妹離婚內幕全說了！　被迫「切割前夫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／地牛翻身！16:15發生「規模4.1地震」　最大震度3級

【廣編】因為熱愛所以遇真愛！2寶爸延續愛的正能量「12年持續繞境」不缺席

南高屏通勤月票7月上線　國7拚提早完工！高架橋下擬設平面道路

末代鐵路特考6月登場！台鐵增額錄取「上看千人」　起薪最高49K↑

高雄電線桿歪腰「|變ㄣ 」網笑：美顏美肌開太強　台電解答了

「包容女友激戰小王！」他獨自去摩鐵曝綠炸內幕　網嘆：很幸運了

以為企鵝妹是「韓國台女」！他看完環台直播改觀　釣出一排人喊+1

超商資深店員靠3招「1秒辨識詐騙」！好心勸退領幽靈包裹堵詐

進女友房間「見高中1照片」揭驚人秘密！他呆愣：被騙1年

首見！變異株大角星爆本土　北部2女感染「1人中症」羅一鈞曝病況

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

快訊／地牛翻身！16:15發生「規模4.1地震」　最大震度3級

【廣編】因為熱愛所以遇真愛！2寶爸延續愛的正能量「12年持續繞境」不缺席

南高屏通勤月票7月上線　國7拚提早完工！高架橋下擬設平面道路

末代鐵路特考6月登場！台鐵增額錄取「上看千人」　起薪最高49K↑

高雄電線桿歪腰「|變ㄣ 」網笑：美顏美肌開太強　台電解答了

「包容女友激戰小王！」他獨自去摩鐵曝綠炸內幕　網嘆：很幸運了

以為企鵝妹是「韓國台女」！他看完環台直播改觀　釣出一排人喊+1

超商資深店員靠3招「1秒辨識詐騙」！好心勸退領幽靈包裹堵詐

進女友房間「見高中1照片」揭驚人秘密！他呆愣：被騙1年

首見！變異株大角星爆本土　北部2女感染「1人中症」羅一鈞曝病況

竹北特斯拉車主別哭！　有投保「車體險乙式」可理賠

義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

男子交友私訊開「14項擇偶條件」　丹妮婊姐傻眼揪踩雷點：很賭藍

俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

Selina曝光男友貼心舉動！　鬆口「結婚進度」認了：懷孕給我蠻大壓力

汪沙發上熟睡　朦朧中起來拉筋下秒「跌落地板」...媽嚇到跳起身

台積電殺破500！　他們送暖反被嗆騙局：等割韭菜

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

生活熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

連假變天！　降9℃雨區擴大

快訊／驗出首兩例「本土大角星」！指揮中心快解編「疫情微升6%」

即／台中人歡呼！LaLaport最大館試營運內部曝光

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

塑膠廠28K徵不到學徒　老闆駁低薪

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

妹子「全裸」坐超商爆哭！3男警到場關切

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

連假變天跌10℃　梅雨最新預測時間出爐

將入梅雨季　首波鋒面接近時間曝

陳時中參與最終場記者會！嘆：有很多遺憾

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面