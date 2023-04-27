勞工成最好欺負的一塊？柯志恩揭驚人數據　52年次後領不到勞保年金

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨智庫執行長柯志恩27日透過臉書發文指出，勞保債務在2020年已突破10兆大關，預計在5年後（2028年）面臨破產的命運，也就是52年次以後出生的勞工朋友恐領不到勞保年金。她也呼籲，政府必須更務實的面對問題，針對青年可推動部分彈性工時制度、提供待業期間的免費醫療及意外險等誘因；面對中高齡者，可擴大獎助實施「職務再設計」，並修訂相關促進就業法規。

柯志恩表示，總統蔡英文曾說「勞工是她心中最軟的一塊」，但看到近年所面臨的勞保破產危機、勞動市場的崩壞，勞工已成政府「最好欺負的一塊」吧？因此，她在勞動節前夕與國民黨主席朱立倫、台大盧信昌教授召開「青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？」記者會，為勞工朋友揭露政府不敢告訴我們的事。

柯志恩指出，台灣的人口紅利將於2027年消失，15至64歲工作人口比已高於總人口三分之二、扶養比卻小於50%，隨之而來的將是學校倒閉、年金破產、社福崩壞、勞動及軍力不足等問題；而我們的勞保債務在2020年已突破10兆大關，預計在5年後（2028）面臨破產的命運，也就是52年次以後出生的勞工朋友恐領不到勞保年金；此外，台灣的工作人口到2070年將從1630萬減少一半、甚至更多，究其原因為「青年高失業率」、「畢業及中高齡族群的勞參率過低」所致。

柯志恩接著提到，根據統計，20至24歲的失業率不僅是整體的三倍，勞參率更低到五成出頭；而高齡勞參率也自55歲起掉到六成以下，更不用說65歲以上只剩個位數。她指出，台灣的中高齡勞參率、女性勞參率、以及就業指標在IMD世界競爭力排名，皆不如世界主要國家，在在顯示這些年政府所提出的各項勞動政策，成效非常有限。

柯志恩呼籲，政府必須更務實的面對問題，針對青年可推動部分彈性工時制度、提供待業期間的免費醫療及意外險等誘因；而面對中高齡者，可擴大獎助實施「職務再設計」，並修訂相關促進就業法規；同時鼓勵企業推動「工作分享制」讓資深與年輕互補共同完成工作任務。唯有青銀雙贏的勞動政策才能讓勞動市場更加永續健全！