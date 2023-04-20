女子到職58天內遲到21次遭資遣　向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

▲廣州一名女子不滿公司資遣方案，申請勞動仲裁。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣州一名女子到新公司上班，到職58天內共遲到21次，公司長官在勸說無效下，決定以單月薪資外加10天的薪水資遣她，沒想到，女子在寫離職證明臨時反悔，反而向公司要求1個半月的薪水。在公司不同意的情況下，女子選擇向法院申請勞動仲裁，開庭日當天，女子又因故遲到16分鐘，法院最終也駁回女子的申訴。

▲這名名女子習慣性遲到，再加上工作態度不佳遭公司辭退。（圖／翻攝白鹿視頻，下同）

《北晚在線》報導，廣東廣州一女子入職58天遲到21次被辭退（資遣，下同），不滿公司補償申請勞動仲裁。公司領導盧先生介紹，該女子於2022年12月26日入職，面試當天她遲到了1個多小時，「我們團隊去（2022）年8月份成立，非常缺人，她又有4年多的工作經驗，但入職後就連續遲到了好幾天。」

盧先生指出，該女子的工作能力與簡歷不符，並多次以各種事由遲到，多次談話後她的工作態度依舊很差，「當時我跟她說，你要熟悉下我們室內設計這個行業，但她發給我的推文，我都不太滿意，春節做的海報也很不專業，並且一直持續性的遲到，我就跟她再聊了一次，然後又觀察了她10天左右，還是沒有用，工作態度也越來越消極。」

當女子入職第58天時，盧先生決定將其辭退，條件是可以支付她整月全勤的工資，再多補償10天的工資，「當時她同意了，但行政的同事給她寫離職證明時，她突然又不同意了，說要賠償1個半月的工資。」

在辭退協商未果下，女子還是可以正常上班，沒想到，女子回到辦公區後直接打電話申請勞動仲裁，結果，開庭當天女子又遲到了16分鐘。最終，法院裁決出爐，公司為合法辭退，按全勤的工資發放，補償10天的工資，並駁回女子的申訴。