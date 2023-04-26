大甲媽攜手雨傘王　祈福聯名傘讓送傘變成超CHILL的祝福！

▲雨傘王與大甲鎮瀾宮聯名合作，推出一系列大甲媽祈福聯名傘。

圖、文／雨傘王提供

一年一度的大甲媽9天8夜遶境活動被Discovery Channel評為全球三大宗教盛事之一，不僅吸引信眾前往朝聖，周邊聯名商品也相當受歡迎，每次都會被搶購一空。今年台灣雨傘領導品牌雨傘王也一同參與大甲媽祖遶境盛事，並與大甲鎮瀾宮聯名合作，推出一系列聯名傘。

這次的聯名傘，採用了極度輕設計，重量只有127公克，比手機還輕！非常輕盈且方便攜帶讓傘成為每天外出最佳的防曬用品，參加繞境步行或是出國旅行都非常實用！

▲四款祈福聯名傘，分別是財神到我家、幸福在身邊、人生勝利組、平安又健康。

聯名傘除了輕巧為最大賣點之外，還有一個獨特之處：它可以為你祝福！雨傘王和大甲鎮瀾宮一同推出了四款祈福聯名傘，分別是財神到我家、幸福在身邊、人生勝利組、平安又健康。不同的祝福代表著不同的意義，讓人們在使用這款傘的同時，也可以感受到大甲媽的庇祐保護和祝福的力量。

除此之外，由於雨傘王有獨步全球的終身免費維修服務，所以送傘再也不是禁忌！送一把帶有大甲媽神威祝福的聯名傘，為你的家人好友遮陽擋雨終身守護，真的很CHILL！

▲大甲媽雨傘王聯名傘將於本月正式上市。

大甲媽雨傘王聯名傘將於本月正式上市，消費者可以在雨傘王的官方網站以及全台28間門市購買到這款傘。

大甲媽祈福聯名傘：https://umbrellaking.cc/BfwY9

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