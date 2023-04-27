4個月衝泰國旅遊人次破15萬　經貿代表曾德榮：Double T緊密互動

▲泰航預計2023年7月增飛一班台北曼谷。（圖／翻攝泰國觀光局台北辦事處臉書）

記者陳弘修／台北報導

根據泰國觀光體育部統計數據顯示，2023年1月至4月期間前往泰國的台灣遊客人數約為15萬4,921人次。泰國經濟貿易辦事處代表曾德榮表示，這除了代表泰國旅遊己經開始復甦，Taiwan有個「T」，Thailand也有個「T」，希望接下來泰國與台灣之間的旅遊、貿易和文化，「Double T」更為緊密的互動。

因應旅遊需求的增加，泰國觀光局台北辦事處25日也宣布，泰航預計於2023年7月1日起，每日增飛一班台北曼谷班機，每周14個航次，以方便旅客於商務出差或是旅遊，都能更有彈性來安排行程。

為了讓台灣民眾不用出國也能在台北親身體驗道地的泰國文化風情，泰國貿易經濟辦事處（TTEO）、泰國觀光局（TAT）及台北市政府文化局，4月29日、30日將在台北信義區香堤大道廣場舉辦泰國文化節活動（Amazing Thailand Festival 2023）。

泰國經濟貿易辦事處代表曾德榮表示，很高興可以與泰國觀光局、台北市政府文化局一同舉辦泰國文化節活動，當天會有許多市集攤位，像是手工飾品、美食、品牌服裝等，還有泰國文化表演，像是舞蹈、泰拳、服裝秀等，歡迎大家前來感受濃濃的泰國氛圍，讓人忍不住在不久的將來，就前往泰國旅遊。

▲泰國經濟貿易辦事處代表曾德榮（中）。（圖／記者周姈姈攝）

為期兩天的文化節活動，在主舞台區有來至泰國曾在2020年登上倫敦時裝週的泰國時尚品牌khwanta handicraft、泰國古老舞蹈文化箜舞劇（Kon ched khon）。

另外，活動現場也有泰國傳統舞蹈表演、泰拳和驚奇的鬼面具秀（Phi Ta Khon）、泰國草藥DIY聞香瓶、泰國美食示範、甘拉雅尼音樂學院、國立師範大學音樂學系帶來的音樂演出、知名的MFF和The Bank樂團等演出。

泰國觀光局台北辦事處長丁蓉采也指出，國門重啟後，泰國旅遊持續深受旅客喜愛，為了邀請旅客到泰國重新感受旅遊的美好，用未曾見過的泰國來精彩你的人生，真的非常感謝台灣旅客來泰國玩，泰國在台灣也會積極推廣美食、文化與旅遊。

面對旅遊需求的增加，泰國觀光局台北辦事處也宣布，泰航預計於2023年7月1日起每日增飛一班台北曼谷，除了目前的TG633， 再加上復航TG635 午晚各有一班，每周會有14個航次。

▲泰國觀光局台北辦事處長丁蓉采（右二）。（圖／翻攝泰國觀光局台北辦事處臉書）