「不可以攻擊黨中央」！　朱立倫提名徐巧芯、羅明才戰2024立委

▲朱立倫26日提名徐巧芯、羅明才備戰2024立委。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

備戰2024立委選戰，國民黨目前已完成16席立委提名，今（26）日中常會再提名2席立委，包括初選打敗現任立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯，以及尋求連任的立委羅明才。國民黨主席朱立倫表示，國民黨正在進行各選區提名作業，最重要的基本準則，一定是秉持公平公正的態度，過程中不能相互攻擊、攻擊黨中央和地方黨部，大家都是秉持這樣的原則。

北市第7選區、新北第11選區、桃園第5選區，則因超過2人登記參選，進入協調、民調作業。北市第7選區由徐巧芯挑戰費鴻泰，22日初選結果出爐，由徐巧芯勝出；新北第11選區方面，有意挑戰現任立委羅明才的新北市議員劉哲彰，在經過新北市長侯友宜協調，及羅明才懇託下，決定禮讓。

朱立倫於常會中提名羅明才、徐巧芯。朱立倫強調，最重要的是團結一切可以團結的力量，要靠所有大家的力量，所以不管是羅明才要感謝劉哲彰的謙讓，松信區巧芯獲得提名，更要謙卑的請益費鴻泰跟在地議員，大家團結一致才能贏得勝選。

朱立倫強調，國民黨每一席立委提名都會非常謹慎，下禮拜會有很多立委透過協調跟初選提名，希望所有同志都成為團結助力，共同努力爭取2024勝選。