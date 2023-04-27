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苗栗完工2個月溜冰場滿滿補縫　議員開轟：不可思議

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場才整修完工2個月，縣議員陳光軒踢爆目前場內滿滿的補縫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場才整修完工2個月，縣議員陳光軒踢爆目前場內滿滿的補縫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市六合國小預定地的綜合體育場，今年2月24日才落成啟用，沒想到整個溜冰場表面嚴重龜裂，縣議員陳光軒表示「裂縫多到讓人感到不可思議」，據了解，溜冰場是舊場地整修，附近居民說，溜冰場落成後就一直在補裂縫，比整修之前更爛。

苗栗縣頭份市六合國小預定地，原為兩座籃球場及一座溜冰場的簡易運動場，經苗栗縣政府爭取教育部體育署補助1530萬元，苗栗縣政自籌440萬元，以近二千萬元整建，增設5人制足球場及簡易廁所等，今年2月24日揭牌啟用，提供在地鄉親一處綜合運動活動場地。

苗栗縣議員陳光軒27日在臉書po文「真的太誇張了！斥資近兩千萬頭份六合國小分校預定地的綜合體育場，二月底縣長才高調主持啟用典禮，誰料正式落成剛滿兩個月，整個溜冰場就開始嚴重龜裂，裂縫多到讓人感到不可思議」。

陳光軒懷疑這個工程偷工減料，是否有人謀不臧、貪贓枉法？縣政法應該給個交代，不能填填補補而不找出問題根源，陳光軒強調，是有什麼不可告人的秘密嗎？他會持續追查下去，包括曾經處理過這個案子的人，一個都別想跑！

對此，苗栗縣體育場場長李元友表示，溜冰場整修完工前找到興華、建國國中溜冰隊試溜，溜冰隊表達轉彎處坡度不足，驗收前二次施工加補彎道約4至5公分厚度，由於跑道未一體成形，因環境、氣候因素，造成目前溜冰場表面龜裂現象，先將溜冰場封閉、暫停使用，已經要求廠商補救，應該會刨除重新鋪設。

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場才整修完工2個月，縣議員陳光軒踢爆目前場內滿滿的補縫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場才整修完工2個月，縣議員陳光軒踢爆目前場內滿滿的補縫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場才整修完工2個月，縣議員陳光軒踢爆目前場內滿滿的補縫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場整修完工今年4月24日落成啟用。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場整修完工今年4月24日落成啟用。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼頭份六合國小預定地綜合體育場的溜冰場整修完工今年4月24日落成啟用。（圖／苗栗縣政府提供）

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