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社會 社會焦點 保障人權

5歲男童跟著哥哥出門上學卻迷路　苗栗警翻聯絡簿助返家

▲▼苗栗頭份1名5歲男童跟隨哥哥出門找不到回家的路，警方從書包內的聯絡簿找到男童住家地址，護送男童返家。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗頭份1名5歲男童跟隨哥哥出門找不到回家的路，警方從書包內的聯絡簿找到男童住家地址，護送男童返家。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名5歲男童今(13日)清早跟著上學的哥哥出門，哥哥不知道弟弟跟隨，小朋友沒跟上哥哥迷路，背著書包在馬路上嚎啕大哭，民眾發現報警協助，警察在小朋友書包內聯絡簿找到男童住家，順利護送男童返家。

頭份警分局表示，斗坪派出所於今(13日)上午6時45分許接獲民眾報案稱，頭份市大營路有1名迷途孩童，派出所員警獲報到達現場後發現為一名年約5歲孩童，獨自1人背著書包在該處嚎啕大哭，隨即上前安撫並詢問該童姓名、住家位置及父母姓名等，均無法清楚表達，警方在男童背包內之幼兒園聯絡簿得知男童姓名後，經查詢系統查得男童住處，順利護送男童返家。

警方調查，家住頭份市就讀幼兒園中班的5歲施姓男童，平日由家長接送上學，今(13日)早上見讀小學2年級的哥哥出門上學，趁家人不注意跟著哥哥走出家門，哥哥不知弟弟在後面，直接走向學校，男童跟不上哥哥想回家卻找不到家的路，於是站在路邊大哭，被熱心民眾發現報警，員警積極協助返家，男童家人見男童安然無恙後頻頻向警方致謝，感謝警方熱心幫忙。

據了解，男童迷路地點距離住家約500公尺遠，警方呼籲家中有幼童的民眾應隨時陪伴在側，注意行蹤，避免類似情形再發生。

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