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苗栗頭份車道「標線狂拐彎」　網虧：終於看懂「路滑」標誌

▲▼苗栗縣頭份市中興路，近日完成部分路段的路面重新刨鋪作業，但新劃設的車道標線，卻出現「拐彎」樣態。（圖／翻攝臉書「我是頭份人」）

▲苗栗縣頭份市中興路，近日完成部分路段的路面重新刨鋪作業，但新劃設的車道標線，卻出現「拐彎」樣態。（圖／翻攝臉書「我是頭份人」）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市中興路最近新劃設的車道標線，竟然不是筆直，而是彎彎曲曲，引發用路人批評，有人譏諷開上中興路感覺到了（秋名山），還要市長在上、下班尖峰時段親自來開一趟看看。頭份市公所表示，已邀縣府工務處會勘，將儘快改善。

頭份市中興路在中央路以北路段，於3月17日完成路面重新刨鋪，並重新畫設道路標線，在重要路口增設左轉車道，以利車流通暢，但在銜接上竹南科學園區匝道前的3、4個路口處，新劃設的車道標線竟卻出現「拐彎」樣態，讓用路人傻眼。

有民眾在「我是頭份人」臉書社團po文，表示「中興路原本標線就已經夠爛了，現在新的標線居然不能合法行駛，真的是德政」，引發熱烈討論，也有網友用「路滑」的交通警告標誌揶揄「我終於看懂這個標誌了」，也有網友回應「這樣的分道線真的有比較好嗎？（市長）您要不要親自來開一趟看看，要選在上下班尖峰時段哦！保證您印象深刻！」就連縣議員曾玟學也留言「這真的是天才改法，絕對讓車流更加混亂」。

針對民眾的批評，市公所主秘書徐麗君表示，是參照縣政府工務處所評估的規劃報告來劃設新標線，沒想到新標線劃設後民眾不知如何依循，已經與縣府工務處現場會勘過，將儘快做改善。

▲▼頭份市中興路新劃設的車道標線，卻出現「拐彎」，引發用路人批評，有網友揶揄終於看懂「路滑」警告標誌。（圖／翻攝臉書「我是頭份人」）

▲頭份市中興路新劃設的車道標線，卻出現「拐彎」，引發用路人批評，有網友揶揄終於看懂「路滑」警告標誌。（圖／翻攝臉書「我是頭份人」）

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