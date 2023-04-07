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罕見佛教聖花現蹤　頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放...民眾爭睹

▲▼苗栗縣頭份市後花園的百年土地公廟旁，發現2株綻放的地湧金蓮，乍看之下像竹筍開花，頂尖則冠如蓮花。（圖／林桔春提供）

▲苗栗縣頭份市後花園的百年土地公廟旁，發現2株綻放的地湧金蓮，乍看之下像竹筍開花，頂尖則冠如蓮花。（圖／林桔春提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市後花園的百年土地公廟旁邊，最近有2株「地湧金蓮」開花，乍看之下很像竹筍開花，在當地從未見過，地方攝影玩家將照片分享在地方臉書社團「我是頭份人」，民眾嘖嘖稱奇爭相目睹。

苗栗頭份地區攝影玩家林桔春日前聽到地方人士表示，花園百年土地公廟後方有奇特的植物開花，他前往乍看之下以為是竹筍開花，在當地從未見過，覺得相當奇特，拍下照片在「我是頭份人」臉書社團分享。

這2株「地湧金蓮」，高約1公尺，花冠猶如從地面湧出的金色蓮花碩大又奇特，仿佛來自仙界，頂端狀似蓮花的花冠其實是葉片，黃色的小花藏在葉狀片「蓮花」內。

林桔春把照片分享後，引發熱烈回響，查出這種奇特的植物是「地湧金蓮」，又稱地金蓮、地湧蓮、地母金蓮、千瓣蓮花，是佛教界的聖花，在當地相當少見，鄉親紛紛詢問如何前往?林桔春也指引路徑，指出在頭份後花園內的楓林吊橋的右邊步道一直走的右邊就可看到。

根據維基百科記載，「地湧金蓮」（學名：Musella lasiocarpa），為觀賞蕉一種，屬芭蕉科，是多年生草本植物，原產於中國雲南省中部至西部，西元1996年引進台灣，夏季散發甜蜜花香，在信仰佛教的傣族裡列為寺院必種五樹六花之一，傳到泰國、寮國等佛教國家，在當地佛寺廣為種植。

有網友留言表示，經常看到一位住在附近的長者帶著兩隻狗在這裡栽種花草樹木，整理土地公週遭環境，這2棵金蓮應該是他種的。▲▼苗栗縣頭份市後花園的百年土地公廟旁，發現2株綻放的地湧金蓮，乍看之下像竹筍開花，頂尖則冠如蓮花。（圖／林桔春提供）
▲▼綻放的地湧金蓮，頂端狀似蓮花的花冠其實是葉片，黃色的小花藏在葉狀片「蓮花」內。（圖／林桔春提供）

▲▼苗栗縣頭份市後花園的百年土地公廟旁，發現2株綻放的地湧金蓮，乍看之下像竹筍開花，頂尖則冠如蓮花。（圖／林桔春提供）

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