　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24歲媽分屍2歲女兒！　鄰居目睹她「挖出肝臟啃食」還邊唱童謠

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 納塞里安被控殺害親生女兒，26日出庭。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

肯亞發生一起驚悚事件，一名母親殘忍殺害年僅2歲的親生女兒，肢解屍體後吃下她的肝臟，鄰居還聽見她一邊唱童謠一邊犯案，案情曝光後震驚社會。她現已落網並被控謀殺，正接受調查。

根據《太陽報》，24歲女子納塞里安（Olivia Naserian）被控殺害及肢解2歲女兒格洛麗（Glory Njeri），還吃掉她體內部分的肝臟，26日出庭。

當地媒體報導，鄰居當時聽見格洛麗淒厲的尖叫，以為這家人遭人攻擊，趕緊報警後前往查看，竟目睹全身赤裸的納塞里安口中唱著兒歌、背誦字母表，一邊持刀狂刺格洛麗。

一名鄰居透露，他無法忘記格洛麗的尖叫聲，且納塞里安一邊犯案一邊說道，「寶貝，妳再也不會哭了，妳將永遠沉睡。我愛妳，我的女兒」，還在所有人面前吃下孩子的肝臟，再取出腸子和心臟等器官。

他們試圖破門救人但沒能成功，好不容易進門時格洛麗已經死亡，納塞里安則倒在地上。警方趕抵時現場慘不忍睹，當場以謀殺罪嫌逮捕納塞里安。

納塞里安親戚受訪提到，她先前和男友一起住在外地8個月，最近才搬回家，23日卻突然行為怪異、開始大叫，攻擊女兒前還打破餐具、窗戶和電視。

納塞里安26日出庭，將被拘留10天等待下次調查，預計5月8日再次出庭。當地刑事調查局說明，現正試圖確認她是否罹患心理健康疾病。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
前SBL球星國道追撞亡　傷況曝光！
快訊／陳時中回來了！　嘆：有很多遺憾「傷亡避免不了」
被掃射出奇招！　他在公司外擺「氣球牆」：有種來開槍
藍心湄罕見淚崩！　哽咽提「臥病姐」：等不到禮物來就走了
iPhone 15 Pro渲染圖出爐！　2大變化曝
快訊／疫苗接種假沒了！　5／1退場
快訊／大角星來襲！　驗出首兩例本土

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美FDA批准首款「糞菌藥丸」　對抗危險腸道感染

援烏戰車到了！美方估：烏軍處於「有利位置」　5月發動反攻

24歲媽分屍2歲女兒！　鄰居目睹她「挖出肝臟啃食」還邊唱童謠

俄羅斯米格-31戰機「空中炸成火球」　墜湖畫面曝光

採訪緬甸番紅花革命中彈亡　日本記者長井健司「最後畫面」首曝光

連體雙胞胎「共用下半身」22年　姊任性交男友強迫妹「3P約會」

日男學生運動會「疊羅漢」摔地！頭撞同學膝蓋　2天後腦出血亡

南韓三星電子半導體虧損4.6兆韓元　同意加入美國《晶片法》協商

「AV界金卡戴珊」整形整到死！術後急遽惡化　家屬眼睜睜看她斷氣

人體電火球？男子將「整顆燈泡」塞進肛門　醫師揭X光照：好險沒破

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

美FDA批准首款「糞菌藥丸」　對抗危險腸道感染

援烏戰車到了！美方估：烏軍處於「有利位置」　5月發動反攻

24歲媽分屍2歲女兒！　鄰居目睹她「挖出肝臟啃食」還邊唱童謠

俄羅斯米格-31戰機「空中炸成火球」　墜湖畫面曝光

採訪緬甸番紅花革命中彈亡　日本記者長井健司「最後畫面」首曝光

連體雙胞胎「共用下半身」22年　姊任性交男友強迫妹「3P約會」

日男學生運動會「疊羅漢」摔地！頭撞同學膝蓋　2天後腦出血亡

南韓三星電子半導體虧損4.6兆韓元　同意加入美國《晶片法》協商

「AV界金卡戴珊」整形整到死！術後急遽惡化　家屬眼睜睜看她斷氣

人體電火球？男子將「整顆燈泡」塞進肛門　醫師揭X光照：好險沒破

百家網購平台都能用！超商APP秒查包裹進度　0元包裹免證件就能領

把握最後期限！桃園版不插電的迪士尼　300種遊樂設施小朋友玩瘋

美FDA批准首款「糞菌藥丸」　對抗危險腸道感染

婆婆堅持「孫子要跟婆家設同籍」！　她怒：都什麼年代

敏感肌網友力薦「神級乳霜」終於補貨！美式賣場同步上架「熱銷潔膚露」高CP值掀搶購潮

骯髒姊從小「鼻屎黏牆」！沾血衛生棉丟床邊　她住同間房崩潰

4個月衝泰國旅遊人次破15萬　經貿代表曾德榮：Double T緊密互動

王男桂國道追撞事故大貨車殞命「傷況曝光」！檢會同法醫完成相驗

快訊／蔣公銅像遭槍擊！獨派團體持漆彈槍闖入　「讓台灣丟臉到世界」

嗶嗶齊步走！北市動物園近距離看「家鵝遊行」　4／30起每周日登場

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

空姐拉9歲兒「入肯亞邪教」活活餓死！

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

澤倫斯基與習近平直接通話　普丁火大了

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA「無血緣關係」崩潰

漲價踢鐵板　麥當勞顧客1招反擊

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

日大臣得知首相遇襲　先吃完鰻魚飯

不敢出櫃...日同志市議員「告白台灣伴侶」

拜尹會宣布：美國核潛艦逾40年來將首度部署南韓

中國太戰狼　反使他國同情台灣

更多熱門

相關新聞

肯亞邪教　警挖出89具信徒屍體

肯亞邪教　警挖出89具信徒屍體

肯亞一些民眾受邪教迷惑，誤信挨餓致死可以上天堂，警方連日在簡陃墳塚中挖出遺體，內政部長金迪奇今天表示，至今發現的受害教徒人數已達到89人。

6牛詭遭「割舌分屍」　現場0血跡

6牛詭遭「割舌分屍」　現場0血跡

肯亞增至73名邪教徒亡！　洗腦「絕食見耶穌」

肯亞增至73名邪教徒亡！　洗腦「絕食見耶穌」

肯亞邪教挖出47屍！　洗腦「集體絕食」見耶穌

肯亞邪教挖出47屍！　洗腦「集體絕食」見耶穌

肯亞邪教洗腦信徒！為見耶穌集體絕食21死

肯亞邪教洗腦信徒！為見耶穌集體絕食21死

關鍵字：

肯亞分屍

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

連假變天！　降9℃雨區擴大

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面