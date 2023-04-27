24歲媽分屍2歲女兒！　鄰居目睹她「挖出肝臟啃食」還邊唱童謠

▲ 納塞里安被控殺害親生女兒，26日出庭。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

肯亞發生一起驚悚事件，一名母親殘忍殺害年僅2歲的親生女兒，肢解屍體後吃下她的肝臟，鄰居還聽見她一邊唱童謠一邊犯案，案情曝光後震驚社會。她現已落網並被控謀殺，正接受調查。

根據《太陽報》，24歲女子納塞里安（Olivia Naserian）被控殺害及肢解2歲女兒格洛麗（Glory Njeri），還吃掉她體內部分的肝臟，26日出庭。

當地媒體報導，鄰居當時聽見格洛麗淒厲的尖叫，以為這家人遭人攻擊，趕緊報警後前往查看，竟目睹全身赤裸的納塞里安口中唱著兒歌、背誦字母表，一邊持刀狂刺格洛麗。

一名鄰居透露，他無法忘記格洛麗的尖叫聲，且納塞里安一邊犯案一邊說道，「寶貝，妳再也不會哭了，妳將永遠沉睡。我愛妳，我的女兒」，還在所有人面前吃下孩子的肝臟，再取出腸子和心臟等器官。

他們試圖破門救人但沒能成功，好不容易進門時格洛麗已經死亡，納塞里安則倒在地上。警方趕抵時現場慘不忍睹，當場以謀殺罪嫌逮捕納塞里安。

納塞里安親戚受訪提到，她先前和男友一起住在外地8個月，最近才搬回家，23日卻突然行為怪異、開始大叫，攻擊女兒前還打破餐具、窗戶和電視。

納塞里安26日出庭，將被拘留10天等待下次調查，預計5月8日再次出庭。當地刑事調查局說明，現正試圖確認她是否罹患心理健康疾病。