　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

肯亞邪教洗腦信徒！為「見耶穌」集體絕食　警挖出21屍

▲▼肯亞警方尋獲21具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／路透）

▲肯亞警方尋獲21具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

肯亞警方近日在一個與邪教組織相關的調查中，於沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近森林挖出21具屍體，隨後疑似涉案的傳教士恩森格（Paul Mackenzie Nthenge）被警方逮捕，因為他據説曾慫恿信徒們餓死自己以「見到耶穌」。

綜合BBC與法新社報導，警方日前接獲情報，聲稱佳音國際教會（Good News International Church）的傳教士恩森格以「餓死會見到耶穌」為名，洗腦信眾赴死，於是便在沙卡赫拉森林（Shakahola）展開搜救工作。

警方後來在當地尋獲4具疑似餓死的屍體和11名垂死的教會成員，送院後發現有至少3人情況危急，於是警方15日立即將恩森格逮捕歸案調查。

一位不願具名的警方消息人士指出，截至21日為止，警方已尋獲21具屍體，其中有至少3名死者為兒童，不過由於當局現在還未完全挖開土壤，因此警方預計他們還會發現更多屍體。

肯亞《標準報》稱，病理學家將採集死者的DNA樣本進行測試，以確定受害者是否死於飢餓。而將恩森格稱為「邪教領袖」的南非國家廣播公司KBC，透露警方目前已鎖定了58個墳墓的位置。

報導稱，恩森格3月時曾主動自首，聲稱有2名男童在父母的陪伴下餓死，不過他並不清楚信徒們死亡的原因，還强調有脫離了教會的人正在抹黑他，最後恩森格以10萬肯亞先令（約新台幣2.3萬元）交保。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本最陰森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光
快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　1人漂在水面上
郭台銘：準備好承受比高虹安多3000倍的凌辱
謝忻罕見動怒！　連丟「11句話質問」
AIT公開尋「3位年輕人」！　會有小禮物
「綠帽癖」人夫偽單身！　誘女友上網找男人性交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

南韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布「退黨」：願返國接受調查

不甩西方制裁！　俄富豪榜「又多22人」總資產暴增至15.5兆元

肯亞邪教洗腦信徒！為「見耶穌」集體絕食　警挖出21屍

才被自家戰機誤炸！　俄邊境城市發現未爆彈急撤3000人

美使館人員全數撤出蘇丹　機場頻空襲！波灣國家改派船從港口撤僑

AI生成「車神舒馬克專訪」被罵爆　德國雜誌總編輯丟飯碗

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

印尼7小時內連5震！　最大規模5.8極淺層地震

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

南韓民主黨黨魁選舉涉買票　宋永吉宣布「退黨」：願返國接受調查

不甩西方制裁！　俄富豪榜「又多22人」總資產暴增至15.5兆元

肯亞邪教洗腦信徒！為「見耶穌」集體絕食　警挖出21屍

才被自家戰機誤炸！　俄邊境城市發現未爆彈急撤3000人

美使館人員全數撤出蘇丹　機場頻空襲！波灣國家改派船從港口撤僑

AI生成「車神舒馬克專訪」被罵爆　德國雜誌總編輯丟飯碗

打臉馬克宏旁觀說！歐盟最高外交官投書法媒　籲歐洲海軍巡邏台海

印尼7小時內連5震！　最大規模5.8極淺層地震

吳子嘉曝4月國政民調　見蔡英文趨勢驚喊：非常厲害

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

起床驚見汪與孩子「靈魂互換」　柴爽躺姊枕頭...媽：錯過什麼？

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

尹錫悅稱台海是國際問題　陸提嚴正交涉：是中國人自己的事！

被徐巧芯質疑詐領出席費　許淑華曝大會流程：當4年議員還不知程序？

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

又是下剋上！南灘大軍G3火力旺　最多領先29分擒公鹿

誤殺女攝影師！亞歷鮑德溫「過失殺人罪撤銷」　電影時隔2年恢復拍攝

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

壯男撞翻短裙辣妹便當　一拳揍她臉上逃走

男子鐵軌撒尿　慘遭「天降乳牛」當場砸死

AIT主席合照被亂入　小編尋3年輕人

西班牙餐廳火焰料理引發大火2死10傷

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」

名媛賣身換現金　只為籌錢買毒

澳洲車禍台人3死　肇事車主1小時前遭警攔

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

東歐前蘇聯國非合法主權國　中駐法大使惹怒火

俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官　作為報復措施

隔壁車突冒一顆人頭！裸女騎乘司機瘋車震

更多熱門

相關新聞

夫妻在家自製斷頭台　把自己斬首獻祭邪教

夫妻在家自製斷頭台　把自己斬首獻祭邪教

印度古吉拉特邦發生一起駭人事件，一對夫妻因為迷信邪教，竟然在家使用類似斷頭台的工具把自己斬首，讓他們的斷頭可以滾進火壇中獻祭。警方接到報案後前往現場，目前已將2具遺體送去驗屍。

假扮女性出賽　男棋士「實力太強」被抓包

假扮女性出賽　男棋士「實力太強」被抓包

15歲弟遭體罰重傷　一邊睪丸沒了

15歲弟遭體罰重傷　一邊睪丸沒了

張家界4人遭邪教洗腦跳崖？

張家界4人遭邪教洗腦跳崖？

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

關鍵字：

肯亞邪教信徒餓死ShakaholaPaul Mackenzie Nthenge

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面