肯亞邪教洗腦信徒！為「見耶穌」集體絕食　警挖出21屍

▲肯亞警方尋獲21具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

肯亞警方近日在一個與邪教組織相關的調查中，於沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近森林挖出21具屍體，隨後疑似涉案的傳教士恩森格（Paul Mackenzie Nthenge）被警方逮捕，因為他據説曾慫恿信徒們餓死自己以「見到耶穌」。

綜合BBC與法新社報導，警方日前接獲情報，聲稱佳音國際教會（Good News International Church）的傳教士恩森格以「餓死會見到耶穌」為名，洗腦信眾赴死，於是便在沙卡赫拉森林（Shakahola）展開搜救工作。

警方後來在當地尋獲4具疑似餓死的屍體和11名垂死的教會成員，送院後發現有至少3人情況危急，於是警方15日立即將恩森格逮捕歸案調查。

一位不願具名的警方消息人士指出，截至21日為止，警方已尋獲21具屍體，其中有至少3名死者為兒童，不過由於當局現在還未完全挖開土壤，因此警方預計他們還會發現更多屍體。

肯亞《標準報》稱，病理學家將採集死者的DNA樣本進行測試，以確定受害者是否死於飢餓。而將恩森格稱為「邪教領袖」的南非國家廣播公司KBC，透露警方目前已鎖定了58個墳墓的位置。

報導稱，恩森格3月時曾主動自首，聲稱有2名男童在父母的陪伴下餓死，不過他並不清楚信徒們死亡的原因，還强調有脫離了教會的人正在抹黑他，最後恩森格以10萬肯亞先令（約新台幣2.3萬元）交保。

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