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肯亞增至73名邪教徒亡！　洗腦「絕食見耶穌」活活餓死

▲肯亞警方尋獲遺體增至73具，估計還有更多。（圖／路透）

▲肯亞警方尋獲遺體增至73具，估計還有更多。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

肯亞警方近日調查邪教組織案，在沿海城鎮馬林迪（Malindi）東部森林挖出大量遺體，24日發現遺體人數攀升至73具。該邪教洗腦信徒必須「集體絕食」直至死亡，就能上天堂去見耶穌。

路透社報導，肯亞紅十字會表示，該會在當地醫院設立尋找失蹤人口與諮詢櫃台後，已接獲112起失蹤通報。過去3天邪教集體絕食死亡的遺體接連翻倍，預計死亡人數會再上升。

邪教領袖馬肯其（Paul Mackenzie）14日已被逮捕，有人密報他至少31位信徒被埋在大型墳塚裡。馬肯其建立「好消息國際教會」（Good News International Church），教徒在沙卡赫拉森林（Shakahola Forest）約800畝土地上的幾個定居點生活，消息曝光後，目前已知33人獲救。

偵查負責人卡茂（Charles Kamau）表示，確認死亡人數已來到73人。他還說除了馬肯其外還逮捕另外3人，但未說明原因；當地新聞頻道「NTV」指出，其中一名被捕的人被懷疑是協助馬肯其的同夥。

肯亞警察局長庫姆（Japhet Koome）24日親自到現場訪查，表示大部分遺體都在大型墳塚中被發現，警方還找到8名瘦弱且奄奄一息的信徒，但他們最後全數身亡。庫姆指出，已有14名邪教成員被捕。

馬肯其被拘捕並於15日出庭，法官給警方14天時間進行調查，以決定是否有充足證據讓他延長羈押。肯亞當地媒體指出，馬肯其拒絕進食飲水。

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