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肯亞邪教洗腦「餓死上天堂」　森林挖出89具信徒屍體

▲▼肯亞警方尋獲21具因被邪教洗腦而餓死的遺體。（圖／路透）

▲肯亞邪教案，當地警方再挖出16具屍體，受害人數已達89人。（圖／路透）

文／中央社

肯亞一些民眾受邪教迷惑，誤信挨餓致死可以上天堂，警方連日在簡陃墳塚中挖出遺體，內政部長金迪奇25日表示，至今發現的受害教徒人數已達到89人。

警方在收到有關邪教的舉報後，已在肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）搜尋多日。這個邪教由瑪肯西（Paul Mackenzie Nthenge）領導，向信徒宣教如果「挨餓致死」，就能上天堂「和耶穌相見」。

路透社報導，金迪奇（Kithure Kindiki）在現場告訴記者：「我獲報又找到16具遺體，使得總數增至89具。」他又說，另有3人獲救生還，使得發現的生還者人數增至34人。

這件駭人的案件嚴重衝擊肯亞社會，促使總統魯托（William Ruto）承諾打擊「讓人無法接受」的宗教活動。各界都擔心死亡人數還會攀升。

警察總長庫姆（Japhet Koome）昨天表示：「我們相信還有更多（受害者）。」

據信這個名為「佳音國際教會」（Good News International Church）的邪教可能還有一些信徒藏在沙卡赫拉森林中，他們可能處於瀕死危險，必須趕快找到他們。

向警方舉報的人權組織HAKI Africa執行董事哈立德（Hussein Khalid）敦促當局，派遣更多救援人員在這片約325公頃的林區搜尋倖存者。

哈立德告訴法新社：「每過去一天，都極有可能有更多人死亡。我們在過去4天看到的恐怖局面是巨大的精神打擊。沒有什麼能讓人做好心理準備，面對這些大型兒童墳塚。」

調查人員說，他們發現屍體被堆在淺坑中，一個墳塚最多擠入6個人，而其他人甚至是被隨意留在坑外的地面。

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