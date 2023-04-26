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2cm斷指留路邊！　日送貨員手指被車門夾斷「竟繼續送貨」

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲日本一名送貨員在工作時手指被車門夾斷，但卻繼續送貨。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本京都府一名小學生24日騎腳踏車放學回家時，意外在路邊發現一根人類斷指，連忙返家告知母親，並由母親代為報警。警方一開始未排除有被害的可能性，然而經過調查後才發現，該斷指是一名送貨員的手指。當時他在工作中手指不小心被車門夾斷，但是因為趕著送貨，就不予理會，甚至也沒有將斷指撿回，荒謬後續則讓網友大感震驚。

京都府舞鶴市一名小學生24日下午4時左右騎腳踏車下課，但在經過朝來西町的某路段時，卻在柏油路上發現一根長約2公分的人類斷指。警方獲報趕往現場後，發現這根斷指的切面不平整，沒有刀切的痕跡，而斷面也沒有持續出血的情況。

警方初步判斷，斷指為男性的手指，上面還連著指甲，是第一指節，由於沒有腐敗痕跡，疑似截斷沒多久。發現斷指的現場附近並未發生人為衝突或是交通意外，警方深入調查後，才發現這根斷指的失主是一名60多歲的男送貨員。

面對警方詢問，男子聲稱，事發當時他正在送貨，但手指卻不小心被車門夾斷，不過他並未馬上就醫或是撿起斷指，而是繼續送貨，事後也沒有到醫院治療。

相關後續傳出後，也引發網友熱議。多數網友無法理解為何手指斷了還要繼續工作，但也有人懷疑，送貨員可能是曾經受到公司壓榨，害怕丟了工作才不敢就醫。

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