日本「白兔號」登陸月球後失聯　執行長認：必須假設為失敗

日本的月球探索公司ispace所打造的「白兔-R」M1登月艙(Hakuto-R Mission 1)於日本時間26日凌晨,試圖在月球上進行首次著陸任務,但與登陸器失去聯繫,因此CEO Takeshi Hakamada表示,這次嘗試是不成功的,必須假設為失敗。

這家總部位於東京的公司,目標是在美國東部時間25日12點40分左右,軟著陸在位於月球東北部的阿特拉斯隕石坑(Atlas Crater)中。這是一趟無人任務,主要進行科學研究,只搭載必要設備。

如果成功著陸,ispace將成為完成這項任務的第一個私人實體。但是,ispace與登陸器失去聯繫,未能重新建立連接。

Hakamada說,「我們必須假設,我們無法在月球表面完成著陸,我們的工程師繼續調查情況」。

ispace 創始人兼執行長 Takeshi Hakamada 在最近一次接受媒體採訪時表示,他的目標是在月球周圍創造一個「經濟上可行的生態系統」。

