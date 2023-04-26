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社會 社會焦點 保障人權

振奮！聯華大火重傷男好轉　醫讚意志堅強：呼吸道全是焦炭顆粒

記者唐詠絮／彰化報導

振奮！聯華火警一名由部彰轉院到彰基的40歲顏姓男性，一度昏迷指數3，現在一步一步的穩健恢復，目前生命跡象已較昨日穩定，其他傷口在醫護人員細心的照護之下，也恢復的很好，院長陳穆寬親自為顏姓傷患進行內視鏡檢查，發現他整個喉部受到很嚴重的灼傷，整個呼吸道都積滿了碳粒，病人的堅強意志，令他感到驚奇。

▲院長陳穆寬發現顏男呼吸道都積滿碳粒。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲院長陳穆寬發現顏男呼吸道都積滿碳粒。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

▲院長陳穆寬發現顏男呼吸道都積滿碳粒。（圖／彰化基督教醫院提供）

陳穆寬26日早上診療聯華火警顏姓傷患後表示，非常感謝彰化部立醫院在第一時間做了最好的緊急搶救和處理，能數分鐘內拉升血氧濃度，經過非常有效率的綠色通道轉診後，至彰基急診做進一步的處理。顏先生現在一步一步的正向穩健恢復，目前生命跡象已較昨日穩定，其他傷口在醫護人員細心的照護之下，也恢復的很好。

▲院長陳穆寬發現顏男呼吸道都積滿碳粒。（圖／彰化基督教醫院提供）

陳穆寬是耳鼻喉頭頸外科及呼吸道權威，親自為顏姓傷患進行內視鏡檢查，院方表示，因為顏先生整個呼吸道嗆傷相當的嚴重，透過內視鏡檢查也發現，整個喉部受到很嚴重的灼傷，整個呼吸道都積滿了碳粒。雖然病況嚴重，但病人已經穩定恢復中，目前使用氣管內管與呼吸器治療。

▲院長陳穆寬發現顏男呼吸道都積滿碳粒。（圖／彰化基督教醫院提供）

醫療團隊發現，在深部排痰治療中，患者能有效地將呼吸道焦炭顆粒排出。這看似簡單的行為，對病患來說，每咳出一次焦炭痰液，都是一個蠻不舒服的感受，這也必須要病人有相當的意志力才能達成。陳穆寬對該病患的堅強意志相當敬佩，也親自鼓勵病患繼續努力，要做生命的鬥士，院方會全方位協助，近日將持續且進一步實行呼吸道及肺部治療，讓顏先生能夠早日度過難關。

▲院長陳穆寬發現顏男呼吸道都積滿碳粒。（圖／彰化基督教醫院提供）

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