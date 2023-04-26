羅智強、鍾沛君為初選公開筆戰！　支持者看完勸：能不能好好談？

▲國民黨前台北市議員羅智強 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強與台北市議員鍾沛君兩人爭取黨內大安區立委提名，卻為了初選辦法開槓，兩人在臉書上公開筆戰，也讓支持者喊話，「 你們能不能好好談，國家都快沒有了，還吵什麼？」

國民黨第11屆立委第二階段提名領表登記已截止，大安區方面，除了羅智強、鍾沛君，前國安會副秘書長楊永明也參戰，敲定使用「全民調」決定人選，預定於5月10日至12日進行，結果將於隔日上午10點公布。

不過，有媒體報導羅智強比較希望採取三七黨員制，鍾沛君被問及此事時強調，「我支持全民調，因為這不是個人利弊勝負的問題，而是國民黨改革要不要走回頭路的大是大非，全民調比較符合大選結構」，民眾將受訪影片傳給羅智強稱「鍾沛君又再罵你了」，沒想到兩人一來一往的澄清卻又飄出煙硝味。

羅智強在臉書說明，自己從來沒有主張過要黨員投票，他的立場一直都是會尊重兩位對手想法，若兩位主張全民調也接受，而鍾沛君則在底下直言，「智強兄，我不重要，我也不需喊冤，但其實至少三家不同媒體，三則不同新聞都報導你主張初選納入黨員投票」。

對此，羅智強也回覆，「沛君，我沒說主張黨員投票就是沒說，媒體又不是我開的，我能管他們怎麼寫嗎？妳還是不相信，我也只能尊重妳」，鍾沛君則說，「我相不相信不重要，這是您與媒體，您與選民的問題。」兩人隔空筆戰。

▲（圖／翻攝羅智強臉書）