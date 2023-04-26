侯友宜市政總質詢解套　傳國民黨最快5月17日徵召總統人選

▲國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜日前於中常會上合體。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟、崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜被視為藍營「最強母雞」，昨天新北市議會通過變更議程，將市政總質詢提前至4月27日至5月15日，就是為了讓他提前被徵召；據了解，種種跡象顯示，國民黨可能最快在5月17日中常會徵召侯友宜為2024總統參選人。

新北市議會國民黨團昨天正式提案並議決提前市政總質詢，將原訂6月5日至20日的市政總質詢，提前至4月27日至5月15日。對於這番操作，各界普遍認為，就是要幫侯友宜提前解套議會備詢之責，以便及時接受黨中央徵召，投入輔選行程。

因市政總質詢後5月17日就是國民黨中常會，是否會在這天徵召侯友宜？近侯人士面帶微笑表示，「這個日期是合理的」；侯友宜幕僚也說，其實侯友宜都準備好了，就看黨中央如何安排。

據了解，侯陣營近期正不斷壯大擴編，有市府基層同仁透露，侯身邊的高層，之前就已開始詢問是否願意加入競選團隊，似早已進行招兵買馬。

對於徵召的時間點落在5月中下旬，其實有跡可循。黨中央最早在3月22日由文傳會主委洪孟楷表示，會在6月18日之前。但隨著民進黨賴清德早早定於一尊，時間並不站在國民黨這一邊，國民黨立院黨團書記長謝衣鳯就曾表示，黨團絕大多數委員都認同侯友宜是最強母雞，而黨團內部的共同意見，就是盡速徵召總統候選人，尤其民進黨已經提名了賴清德，所以大家一致認為5月最適當。

而黨主席朱立倫也一再重申，國民黨會在最佳的時機點、推出最強的候選人，這次提名一定會比過去幾屆來得早，不會躁進，也不會拖延，還會提早。

事實上，智庫執行長柯志恩4月訪美時，就透露口風，對海外僑胞表示5月20日前後是可能的時間點，回國後接受媒體專訪時，她也說時間點已經不可能拖到6月，因此還是5月比較可能。

另外，國民黨副主席夏立言近日啟程訪美，將會在5月的第一周在華府跟美國政府部門接觸，一般預料會被美方關切國民黨總統人選；同時也因為他不在國內，所以5月初還不會進行徵召，而是等到返國之後，所有黨務高層齊聚中常會，才會以大團結之勢進行徵召，時間點最快就落在5月中旬。

▲郭台銘近日勤走地方，為衝刺自身選情。（圖／記者湯興漢攝）

此外，鴻海創辦人郭台銘的意向也必須考慮在內，尤其郭在4月18日喊話「給我30天」，若不給予機會，恐怕重蹈2019年負氣離去的憾事。近朱人士被問到是否會給予郭30天時間，他表示朱立倫是最想贏2024的人，一定會組成一個戰隊，避免郭再次負氣離去。言下之意，黨中央就是會給郭機會，而從4月18日起算，5月17日中常會就是第30天。

據了解，新北市挺侯議員因為已經掌握消息，所以趕緊變更議程，幫忙排除障礙。當被問到是否知道黨中央的具體徵召時點，一位近侯人士笑而不語，但被問到是否就是5月17日中常會，他則面帶微笑表示，「這個日期是合理的」。侯幕僚說，其實侯友宜都準備好了，就看黨中央如何安排。據悉，侯陣營近期正不斷壯大擴編，有市府基層同仁透露，侯身邊的高層之前就已開始詢問是否願意加入競選團隊，似乎有意納入新血。

儘管5月17日拍板徵召之說甚囂塵上，不過，也有藍營人士認為，17日民眾黨也將公告總統提名人選，故研判國民黨應該不會在同一天徵召，否則就會跟民眾黨強碰。