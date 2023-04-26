羅智強遭疑「不支持全民調」　鍾沛君喊冤：沒罵他！羅副秘搞錯了

▲羅智強、鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自鍾沛君臉書）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君與同黨籍前台北市議員羅智強兩人皆登記挑戰大安區立委初選，針對該區初選將採全民調，羅智強昨表示，有支持者傳影片給他說「鍾沛君又在罵你了」，他看完影片後說明，他沒有堅持不可以全民調或一定要黨員投票不可，更直言「鍾沛君已經點名我了，我不回應，似乎也對鍾沛君不太尊重」。對此，鍾沛君則透過臉書發文還原事發經過，強調「羅副秘應該真的搞錯了，我既沒有罵他，也沒有點名他。」

羅智強昨日透過臉書發文透露，有支持者氣憤的傳影片給他，說「鍾沛君又在罵你了」，他將影片看完後表示，「中間可能有一點誤會」，他沒有堅持不可以全民調或一定要黨員投票不可，因為不管有沒有黨員投票，他都會用一百分的努力去爭取勝利。而在初選的協調會，他一到場就說「要不要黨員投票，我都尊重其他兩位對手的決定」，所以很快就達成了採用全民調的共識。

羅智強喊話，「一路走來，我就是這個立場！不好意思，囉囉唆唆地把來龍去脈還原。畢竟，鍾沛君已經點名我了，我不回應，似乎也對鍾沛君不太尊重。最後，這只不過是小小的誤會，大家不要太在意，記得唯一支持羅智強就好了！」

針對羅智強說法，鍾沛君26日透過臉書發文澄清，「羅智強點名我，說他的支持者傳影片說我在罵他，又說因為我點名他，所以他才回應。但是羅副秘應該真的搞錯了，我既沒有罵他，也沒有點名他。」

鍾沛君解釋，昨天傍晚，台北市黨部舉辦大安區初選協調會，要議定相關細節，其中最關鍵的議程之一，就是要不要納入黨員投票。她表示，她個人早就公開主張採全民調，而羅智強在則在4月10日提出納入黨員投票採「三七制」，甚至直到協調前一天，羅智強也重申會在協調會中提出「黨員投票加電話民調」的初選方式。

於是，鍾沛君說，她在步入協調會之前，被媒體問及，「因為羅智強好像還是比較希望採取『三七黨員制』，妳怎麼看？」而她則回，「我支持全民調，因為這不是個人利弊勝負的問題，而是國民黨改革要不要走回頭路的大是大非，全民調比較符合大選結構。」

鍾沛君指出，就是以上這段採訪問答被剪成新聞影片，也就是羅智強支持者傳給他的影片。但是只要看過影片就知道，她既沒有罵羅智強，也沒有點名他，還原事實後就是如此。她說，昨天下午排定質詢，坐進協調會場時已經稍稍遲了，她甚至沒有機會表達反對意見，議程已經否決黨員投票；為此，她呼籲羅智強「懸崖勒馬」、「從善如流」。

鍾沛君強調，無論現在與未來，她都反對初選納入黨員投票，且若有機會被賦予更大權力能修定初選辦法，她一定會刪除「三七制」，直言「這是我對黨務改革的承諾！」

此外，鍾沛君也認為，她主張全民調、羅智強主張納入黨員投票，就像她早先辭去文傳會副主委，主張廢棄選策會，羅智強則主張不廢選策會，而是讓台南市議員謝龍介、藍智庫執行長柯志恩等人加入選策會，「正是因為我們有這樣的差異，初選，才有實際的意義。」