墜樓不單純！駐巴西外交官家屬告處長　羅智強：馮光中出來面對

記者劉人豪／台北報導



我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化墜樓身亡，遺孀俞惠敏認為整起事件，牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌，指出王之化墜樓原因不單純。今(18日)王之化的家屬、遺孀俞惠敏的胞姊在國民黨議員應曉薇、前議員羅智強陪同下，前往台北地檢署告聖保羅辦事處長馮光中涉及不法，羅智強也指出，「我覺得我們的外交部真的是很對不起我們的外交官」，要求馮光中出來面對。

▲應曉薇、羅智強陪同巴西外交官王之化家屬到地檢署按鈴申告。（圖／記者黃彥傑攝）

王之化遺孀的胞姊今早上9時30分前往台北地檢署按鈴申告，並指出希望檢調單位能還王之化清白，也批評馮光中汙衊王之化，損害他的名譽，說王之化在台灣看過3家精神科醫院，事後證明是沒有的，「把這個導向憂鬱而自殺，還有霸凌王之化，讓他身心俱疲輕生」，王之化錄音檔也說沒有拿過公家一毛錢，會這樣講一定是曾經遭受到處長汙衊，所以才需要用錄音方式表示清白。

羅智強指出，接連外交官以死明志，對優秀的外交人員是一個打擊，以往有蘇啟誠，現在有王之化，讓專業外交官如何自處，看到蘇啟誠家屬那種悲切心痛，沒想到現在又要再看一次，「我覺得我們的外交部真的是很對不起我們的外交官，請馮光中出來面對，今天這個提告就是希望當事人負起責任，要讓政府重視這件事，希望真相大白，還受害者一個公道。」

應曉薇表示，是家屬忍無可忍才出來提告，事發後一個多月，看不到外交部的調查結果，希望檢調可以還王之化清白，而且家屬非常理性，希望外交部能體會外館人員的辛勞，外館也要照顧部屬，馮光中到現在一句道歉都沒有。

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