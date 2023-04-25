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大陸 大陸焦點 特派現場

楊智淵涉分裂國家罪遭起訴　陸委會痛批「製造恐慌」儘速釋放人員

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲楊智淵被控觸犯「反分裂國家罪」遭到陸方逮補起訴 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者任以芳／台北報導

曾代表「一邊一國行動黨」參選永和區立委的楊智淵去年在大陸被捕，大陸最高人民檢察院今（25）日偵查終結，楊智淵涉嫌「分裂國家」罪，移送溫州市檢察院審查起訴。陸委會稍早回應，去年8月起，多次向陸方表示楊員無罪儘速釋放回台，至今陸方沒有回應，已經嚴重傷害我國人權益，製造恐懼，不利兩岸交流。

關於楊智淵遭中共關押一事，陸委會表示，自去111年8月迄今，我方已多次透過管道向陸方溝通，應儘速安全釋放楊員回臺，陸方沒有正面回應。

陸委會指出，有關楊員自去年8月遭中共有關部門限制住居、拘留及批准執行逮捕等措施，政府均有掌握，除與家屬保持密切聯繫並提供必要協助。「政府再次重申楊員無罪，呼籲中共應儘速釋放楊員回臺。」

陸委會痛批，「鑒於近來一再發生類似案件，在兩岸疫情逐漸趨緩、雙方人民都希望兩岸恢復正常往來之際，陸方恣意逮捕臺灣民眾，嚴重傷害我國人權益，製造恐懼，勢必不利兩岸間交流互動。」

最後，陸委會再次提醒國人，赴陸前應認知中國大陸對於人身安全隨意侵害習以為常，務必審慎評估相關風險，以保障自身權益。

▲▼楊智淵涉「分裂國家」遭陸拘捕！陸委會：未接獲陸方通報相關訊息。（圖／翻攝臉書）

▲楊智淵遭逮補起訴，陸委會痛批陸方製造恐慌。（圖／翻攝臉書）

去年8月，美國當時的眾議院長裴洛西訪台之後，大陸採取一系列反制措施，並大動作宣布逮捕「長期從事台獨分裂活動」，「涉嫌危害國家安全」的犯罪嫌疑人楊智淵。

大陸官媒《央視》更釋出楊智淵被上銬的畫面，稱浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。

陸委會發言人也多次公開向對岸喊話，要求相關部門盡速安全、無罪釋放楊智淵、李孟居等人回台。並且強調，「台灣人在自己的土地上，行使憲法保障的言論自由、結社自由及參政權等各項權利，中共及所謂的法律無權置喙、無權干預、無權逮捕、無權處罰。如果組個黨、上個網，都能夠危害中共政權穩定，只會讓台灣人民更看清中共專制極權本質。」

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