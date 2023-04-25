楊智淵涉分裂國家罪遭起訴　陳建仁：國人赴中要小心

▲行政院長陳建仁視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣民族黨副主席楊智淵在中國大陸遭控涉嫌分裂國家罪，溫州市檢察院批准逮捕。行政院長陳建仁25日視察中央流行疫情指揮中心時呼籲，兩岸之間的交流愈來愈頻繁，要籲請國人特別小心，「到中國去的時候，要知道中國對於人身安全，有些時候是必須要考量的，要注意到自己的安全」。

陳建仁說，楊智淵到中國大陸之後，他受到拘留、受到監禁這樣的過程，「我們都有全程掌握，而且也跟他們的家屬保持聯繫，提供必要的援助」。

陳建仁強調，兩岸之間的交流，因為疫情緩解的關係，在愈來愈頻繁的過程當中，很希望中國也要讓所有到大陸去的人，都能夠得到很好的身家安全保障。

「更重要的，我們也在這裡呼籲能夠早一點讓楊先生回到台灣。」陳建仁說，當兩岸之間的交流愈來愈頻繁的時候，也要在這裡籲請國人要特別小心，自己到中國去的時候，要知道中國對於人身安全，有些時候是必須要考量的，要注意到自己的安全。

陳建仁說，更重要的，也要呼籲兩岸之間要有和平、穩定、健康的交流，需要兩岸之間對於對方的人民都提供很好的保障，「所以也要再次呼籲，只有人權做很好的保障的情況下，我們兩岸的交流才能夠更加地穩定，而且更加地健康有序」。