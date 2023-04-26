陸對台發起「貿易壁壘調查」　陸委會：與ECFA無直接關係　

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸日前宣布對台灣展開貿易壁壘調查，專家擔憂ECFA可能成為下一個目標。對此，陸委會26日表示，陸方此次調查內容與ECFA並無直接關係，相關機關將循WTO機制與陸方磋商，密切關注情勢發展，持續評估因應。

陸委會在提交給立法院內政委員會的報告中提到，本次陸方對啟動貿易壁壘調查，是針對我國未開放中國大陸2455項產品進口，與ECFA並無直接關係，各界憂慮陸方可能以暫停ECFA早收優惠作為對報復措施，相關機關將循WTO機制與陸方磋商，並密注相關情勢發展，持續進行影響評估並預為因應。

▼高雄港。（圖／記者許宥孺攝）

陸委會指出，ECFA實施以來對雙方均有利，政府維護兩岸經貿健康有序交流、互惠互利的立場一貫且明確，希望雙方務實溝通尋求解方，不希望終止ECFA，造成兩岸相關業者損失及傷害兩岸經貿關係。

陸委會強調，針對中國大陸對我進行貿易壁壘調查案，政府立場是在WTO架構下，與陸方進行磋商，解決雙方之關切，希望陸方不要將貿易問題複雜化、工具化及政治化。政府將持續關注陸方調查進行程序等作業，適時因應。

陸委會也在報告中也提及了ECFA減免關稅情形，自100年1月1日至111年12月31日，我方對大陸出口獲得減免關稅約為93.87億美元；陸方對我方出口獲得減免關稅約為9.81億美元，「如ECFA運作受到影響，雙方業者需額外支付一定關稅，影響產品在對方境內銷售之競爭力。」