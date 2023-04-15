陸發起貿易壁壘調查　劉兆玄：屬「正常做法」兩岸應理性協商

▲劉兆玄在昆山參加台商台青座談會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／江蘇報導

針對大陸商務部發起的對台貿易壁壘調查，正在大陸參訪的兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄，今（15）日向《東森新媒體ETtoday》表示，貿易產生問題時進行調查屬於「正常做法」，希望在過程中，雙方能更理性、更透明地推動協商。

劉兆玄表示，不僅是兩岸，只要是WTO經濟體在面對貿易問題時均會採取調查，屬於正常做法。

他接著指出，在這個過程中，首先希望秉持WTO規範，雙方更理性更透明化推動協商，好好將問題弄清楚；其次，兩岸產業依存度高，建立發展過程並不容易，現在國際上有很多勢力將原有的產業鏈重組、打亂掉，但兩岸關係彌足珍貴，希望能從這方面考量來解決。

大陸12日宣布，即日起將對台灣展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查可延長至2024年1月12日。

此政策13日引起朝野政黨反彈，藍委批時機不妥，綠委也表示，副總統賴清德剛被提名總統候選人就宣布調查，且啟動時間延到明年1月12日「隔天就是總統大選」，時機點明顯針對，完全是介入台灣選舉。

經濟部長王美花回應稱，兩岸於加入WTO時，並無對相關貨品進行磋商，中國突如其來提出貿易壁壘調查，「不設前提下，我們也願意來與中國做磋商。」