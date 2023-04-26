侯友宜籲兩岸降低誤解　國台辦：要和平、要發展是台灣主流民意

▲新北市長侯友宜今20日下午參觀新加坡紐頓熟食中心 。（圖／記者崔至雲攝）

記者蔡儀潔／北京報導

新北市長侯友宜日前訪問新加坡時表示，兩岸要降低彼此之間的誤解，並以尊嚴、平等的方式對待對方，這樣就可以一起往前走。對此，國台辦今（26）日表示，只要回到「一個中國」原則和「九二共識」的共同政治基礎，台海就能夠擺脫險境。

▲朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，要和平、要發展、要交流，要合作，是兩岸同胞的共同心聲，是台灣的主流民意，當前兩岸關係緊張動蕩的根源是民進黨當局堅持「台獨」立場，持續多年外部勢力進行挑釁。

朱鳳蓮指出，只要回到「一個中國」原則和「九二共識」的共同政治基礎，就能從根本上維護促進兩岸關係和平發展，台海就能夠擺脫險境。

侯友宜在新加坡時表示，兩岸之間除了要務實做好交流，降低彼此誤解外，最重要的目的就是台海的穩定，彼此間要非常理解對方的想法，還要能夠友善及尊嚴地平等對待對方，如此一來相信兩岸就可以一起往前走。

侯友宜22日時再表示，台灣與新加坡在國際上有相似的地位，因此可效法星國深化與國際社會的連結，並借鏡其彈性、務實的智慧，應該盡最大的努力避免衝突和引發戰爭的風險，更要維護區域和平的穩定。