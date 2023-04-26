又出事！新北觀音坑溪橋「鋼纜2.5m高滑落」　工人遭擊中倒地不起

記者戴上容、劉人豪／新北報導

新北市五股區的觀音坑溪橋，21日因不明原因發生斷裂情形，造成3工人受傷，而24日進行橋梁鋼拱吊運作業時，鋼拱上的鋼索滑落，工作人員遭擊中當場倒地不起，送醫後住院治療，而事發當時的影片也於網路上曝光。

影片中可看到，現場工作人員正在吊掛作業時，員工恰好站在下方進行指揮，沒想到此時一條鉤在鋼拱上的鋼索滑落，直接往員工身上甩，員工遭擊中後受到衝擊往後翻了一圈，趴地動彈不得，附近的其他員工見狀，立即上前察看傷勢。

▲鋼索直擊現場工作人員。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方指出，經了解為該處橋體工程負責人53歲許男發包進行吊離作業，該時段由司機45歲林男駕駛吊車及起重司機42歲蔡男駕駛吊車，實施橋體結構移除作業，該鋼纜原為橋體結構一部分，鋼纜當時距離地面約2公尺半，不明原因脫落，導致鋼纜前端砸中林男頭部，造成林男昏迷，經醫護人員現場急救恢復意識，並立即送往淡水馬偕醫院救治。

▲觀音坑溪橋發生鋼纜掉落事故。（圖／記者戴上容攝）

勞工局指出，新北市勞檢處於24日下午接獲通報，於高灘地緊急搶修工程發生勞工受傷意外，勞檢處立即派員前往調查。初步發現，觀音坑溪橋因日前發生坍塌，於24日進行橋梁拆除作業，施工單位在進行橋梁鋼拱吊運作業時，因未保持地面淨空，亦未將鋼拱上的鋼纜妥善固定，致鋼纜在吊運的過程中發生飛落，並砸中在地面的林姓勞工，經緊急通報消防局前往救護後，目前已送往淡水馬偕醫院住院治療中。

▲ 觀音坑溪橋21日時斷裂，工人遭壓傷 。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場全面停止作業，未來在復工計畫未經勞檢處審查通過前，不得再使勞工於現場從事作業；至於災害發生原因，經勞檢處初步調查判斷，施工單位已涉嫌違反職業安全衛生法規定，未來如確認屬實，可處最高30萬元罰鍰；另勞檢處將協助受傷者家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。