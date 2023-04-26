拒當黑美人！營養師曝「10個不花大錢的美白好習慣 」

▲夏天想享受太陽又不想曬黑嗎？可以從生活跟飲食中養成美白好習慣。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



生活中心／綜合報導

夏天即將來臨，想要擁抱沙灘海邊卻不想變成黑美人嗎？除了要做好防曬之外，「生活習慣」跟「飲食習慣」也都有美白小撇步，營養師張語希在粉專整理出「10個不花大錢的美白好習慣 」，趕快筆記起來和暗沈肌說掰掰！

生活習慣

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1. 多睡美容覺

睡眠是人體自我修復最好的時刻，充分地休息產生由內而外的保養效果，一定要戒掉熬夜。

2. 保持愉悅

壓力過大、心情不好，都會引起肌膚的微發炎、發黃，所以要保持好情緒、適時發洩壓力。

3. 物理性防曬

物理性防曬最直接有效能預防紫外線，撐抗UV雨傘及穿長袖都可以有效防曬。

4. 規律運動

臉部血管較細，好的血液循環讓肌膚透出紅潤與光澤，讓自己保持規律運動。

5. 徹底卸妝、洗臉

殘留物停留在肌膚上可能沉澱，引起肌膚微發炎進而造成暗沈，不是有化妝才要卸妝，只要有出門有擦防曬，回家都要卸妝好好洗臉。

飲食習慣

1.多攝取維他命C

肌膚變黑與黑色素細胞 活躍度相關，維他命C可以減少黑色素活躍度，自然顯白，建議平常要多吃蔬果。

2. 少攝取糖類

糖攝取太多造成肌膚「醣化反應」，造成膠原蛋白變成黃色，皮膚整體便會暗沉、偏黃，所以控制糖量很重要。

3. 少攝取感光類食物

食物富含金屬元素，紫外線照射後會增加黑色素細胞 的活躍度，導致變黑、長斑，光敏感肌膚的人更要避免，避免大量食用胡蘿蔔、芹菜、九層塔、菠菜、莧菜等。

4. 多喝水

水份缺乏時肌膚受到影響，形成乾癟、無光澤、不平滑等狀況，每天要補充足夠水分。

5. 維持標準體重

肥胖會產生黑棘皮病、牛皮癬等疾病，反覆發胖更容易引起皮膚鬆弛無光，保持健康標準體重。

▼營養師張語希整理出「10個不花大錢的美白好習慣」。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）

