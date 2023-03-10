串燒店外送「備註誠實幹話」！2.1萬人滑到底笑出來：不知不覺看完

▲串燒店備註超奇葩，2.1萬人看完笑出來。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

台灣的外送平台十分方便，店家也可以在菜單附上備註，告知顧客產品特色。不過，一名網友點某間串燒店的外送時，意外發現每項備註都十分奇葩，全部看完以後，讓他笑得不行，而超有創意的產品介紹曝光，也讓2.1萬人笑翻。

依據照片畫面，這間燒烤店販售的品類眾多，包含豬肉蔥肉串、雞皮，以及培根金針菇、香菇等燒烤常常能看見的餐點，如果沒有仔細查看，可能覺得與一般店家沒什麼不同。

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▲從這些備註文案可以看出，老闆絕對是個幽默風趣的人。（圖／翻攝臉書）



不過，認真看了一下產品介紹內容，可以發現老闆創意十足，以豬肉蔥肉串來看，介紹當中寫著「蔥味十足，愛吃蔥的絕對不能錯過。我不敢吃蔥的人，吃了一個馬上吐掉，你就知道有多濃郁了吧」，用親身經驗來介紹自家產品，令人會心一笑。

▲逗趣幽默的備註讓人看了不禁會心一笑。（圖／翻攝臉書）



此外，還有培根金針菇的產品，老闆在備註當中寫著，因為他喜歡吃培根、又不敢吃蔥，所以才會出現這項產品，七里香更是介紹「真是值得一試的好屁股」，超有創意的文案，讓許多網友笑了出來。

▲可愛的備註讓不少網友不知不覺看完，也因此胃口大開。（圖／翻攝臉書）



這篇貼文在網路上曝光後，至今已有超過2.1萬人按讚，不少人更是留言直呼，「老闆很好笑」、「不知不覺就看完了，要不要吃蝦」、「我想走這個風格」、「好可愛」、「下禮拜就去吃」、「莫名看完＋好想去吃」、「看了我都想點了。」

▲老闆幽默風趣的備註在網路上爆紅，不少網友準備嘗鮮。（圖／翻攝臉書）



對於意外在網路上爆紅，店家也出面解釋，「不是啊…啊就當初開業沒客人，上班也不知道幹嘛咩」，所以慢慢更改產品的備註，打發無聊的時間，才會出現現在這種狀況。